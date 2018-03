Geen leeuwenmuil Facelift Friday: Peugeot 5008

De eerste Peugeot 3008 wordt lang niet door iedereen mooi gevonden, maar de eerste 5008 viel bij een breed publiek in de smaak. Werd het model bij de facelift van 2013 mooier of ging het er juist op achteruit?

De levensloop van de 5008 mag inmiddels bekend zijn. De auto is een uitstekend voorbeeld om te illustreren hoe het er de laatste jaren aan toe gaat in autoland, want waar de eerste 5008 nog een echte MPV was, is de nieuwe variant een SUV-achtige.

Nu staan MPV's niet altijd bekend om hun fraaie koetswerk, maar binnen het genre mocht de eerste 5008 er best zijn. Strakke lijnen en fraaie ledverlichtingsunits vormen belangrijke ingrediënten en de enorme muil die op veel andere Peugeots van weleer het aanzien bepaalde, heeft de 5008 nooit gehad. Wel werd de grille een stuk opvallender toen de in 2009 gelanceerde auto in 2013 een update kreeg. In plaats van een subtiele 'gleuf' met een chroomstrip was er nu een sterk geaccentueerde luchtopening waar ook de kentekenplaat een plekje in kreeg. Het bezorgde de 5008 een gezicht dat duidelijk in lijn was met onder meer de 208. Ook de koplampen werden gemoderniseerd, en kregen het 'inkepinkje' aan de onderzijde dat bij de nieuwe 3008 en 5008 nog veel opvallender aanwezig is. De wijzigingen aan de achter- en binnenzijde zijn zoals gebruikelijk minder opvallend. Rest ons de vraag: ging de ruimtelijke Peugeot er bij zijn update op vooruit of had het model wat jou betreft beter zijn oorspronkelijke vorm kunnen behouden?

