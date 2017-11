Slideshow

Facelift Friday: Peugeot 106 Geheel gladgetrokken

Facelifts zijn er in allerlei gradaties. De versie waarbij er slechts een enkel detail wordt aangepast komt geregeld voorbij, maar Peugeot pakte de zaken bij de kleine 106 heel anders aan.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de makers van deze rubriek een sterke voorkeur hebben voor rigoureuzere facelifts, maar Peugeot is zelfs binnen deze categorie heftig aan de slag gegaan in 1996. De originele 106, vooranger van de 107 en 108, stamt uit 1991. Het was een typische Peugeot uit die tijd. De familieband met de 405 en 309 was onmiskenbaar, dankzij de subtiel 'boos kijkende' koplampunits en de 'grille', hoewel die bij de 106 overduidelijk nep was. Met de kennis van nu kun je de 106 een kleine versie van de eerste 306 noemen, maar die auto verscheen twee jaar later op de markt.

Bij de facelift, die zich in 1996 aandiende, fungeerde de 106 opnieuw als wegbereider voor de 306. Die auto kreeg een jaar later namelijk een soortgelijke opfrisbeurt. Bij de 106 bleef bijna geen paneel ongewijzigd. Er kwam een strakkere motorkap met een kleinere grille, geflankeerd door veel scherper ogende koplampunits uit één stuk. Nieuwe, meegespoten bumpers, veel moderner ogende achterlichtunits en een geüpdatete interieur hoorden eveneens bij het pakket. De flanken zijn natuurlijk nog duidelijk herkenbaar, maar toch verandert er ook hier het nodige. Zo maken de greeploze portieren van de driedeursvariant in 1996 plaats voor een deur met een verticale greep en verhuist de deurstrip een stukje naar beneden.

In beide gevallen geldt dat Peugeot de sportieve varianten duidelijk wist te onderscheiden van minder snelle versies. De Rallye en GTi danken dat onderscheid vooral aan de wielkastverbreders en lager doorgetrokken voorbumper.

De vraag van vandaag moge duidelijk zijn: welke 106 vind jij het meest geslaagd? We horen het graag!