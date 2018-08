Met of zonder X? Facelift Friday: Opel Mokka (X)

Sinds het verschijnen van de Crossland X is de Mokka X een beetje ondergesneeuwd, maar Opel houdt 'm gewoon in het gamma en werkt naar verluidt zelfs aan een opvolger. In 2012 was deze auto, toen nog zonder X, de eerste compacte SUV van het merk.

De Mokka X en de Crossland X zijn op dit moment leuk vergelijkingsmateriaal. Waar de jongste van de twee voortkomt uit een samenwerking met PSA die al voor de overname van Opel door dat concern was aangegaan, is de Mokka nog een echt GM-product. De auto heeft in de VS zelfs 'Amerikaanse' broertjes, de nagenoeg identieke Buick Encore en de meer afwijkende Chevrolet Trax.

De Mokka debuteerde in 2012. Daarmee was Opel er vroeg bij, want de Renault Captur zou pas in 2013 volgen en trendsetter Nissan Juke was er 'pas' sinds 2010. Ondanks z'n internationale karakter was de auto direct herkenbaar als Opel, met een design dat keurig bij de toenmalige Astra, Insignia en Corsa paste.

Dat was niet meer het geval in 2016, toen er net een nieuwe Astra was en de Insignia op het punt stond om te worden vervangen. Daarom vond Opel het tijd voor een stevige facelift. De grote, druppelvormige koplampen maakten plaats voor sterk afgeplatte exemplaren met een opvallende ledsignatuur, de grille werd gemoderniseerd en de bumpers strakgetrokken. Zoals dat gebruikelijk is bij een facelift als deze, werd volstaan met aan de achterkant een andere indeling van de achterlichten en een wat strakkere achterbumper. Toch was hier nog een groot verschil te ontdekken: de 'X' achter de typenaam. Die letter moet de SUV's van Opel duidelijk onderscheiden van de reguliere modellen, dus mocht die ook niet op de Mokka ontbreken. Inmiddels kennen we behalve dit model en de Crossland X ook de Grandland X.

Inmiddels is Opel onder de vlag van PSA bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Mokka X, die als het stoerdere broertje van de praktische Crossland X moet fungeren. De eerste spionagebeelden van dat model kwamen al in 2017 voorbij en als de auto er eenmaal is, verdwijnt er weer een beetje General Motors uit Opels DNA.

