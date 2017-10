Slideshow

Facelift Friday: Opel Corsa A Klaar voor de jaren '90

De eerste Opel Corsa kende een lange carrière, het model bleef maar liefst tien jaar leverbaar. Dat werd mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke facelift, die het in 1982 geïntroduceerde model klaar moest maken voor zijn laatste levensfase. Is dat gelukt?

De Corsa werd in 1982 voorgesteld als het antwoord op de Volkswagen Polo én als het kleine broertje van de Kadett, die in dat jaar nog in de D-generatie in de showrooms stond. Het nieuwe 'kleintje' vertoonde qua uiterlijk de nodige overeenkomsten met dat vierkante model. Niet voor lang, want in 1984 werd de wat rondere en gladdere E-Kadett onthuld.

De Corsa was aanvankelijk beschikbaar als driedeurs hatchback en tweedeurs sedan. De versies met achterdeuren van de beide carrosserievormen volgden in 1984. Het oermodel kenmerkte zich door bijzonder vierkante koplampen en ouderwetse, 'losse' bumpers. Bij de hatchback werden grille en voorbumper uit één deel vervaardigd, de tweedeurs kreeg een afwijkend front mee (foto 2). Dat was niet het enige verschil tussen de twee. Zo was de driedeurs herkenbaar aan de opvallende vouw boven de wielkasten, die de gehele flank ter hoogte van de wielen wat naar buiten bracht. Bij de sedanvarianten en de latere vijfdeursversie ontbrak dit stijlkenmerk. In plaats daarvan kregen deze auto's traditionelere wielkastverbreders mee.

In 1990 vond Opel het tijd voor een grote opfrisronde. Niet onterecht, want uit onder meer Frankrijk was de concurrentie inmiddels stevig toegenomen. Plattere koplampen, een modernere, kleinere grille en 'schildbumpers' die het gehele plaatwerk bedekten, brachten de auto weer enigszins bij de tijd. Ook het interieur werd tegen het licht gehouden, al zijn de verschillen hier veel minder opvallend. Met het pakket wijzigingen wist de Corsa het nog tot 1993 uit te houden. In dat jaar kwam de Corsa B, een auto die met zijn extreem afgeronde koetswerk een regelrechte revolutie betekende.