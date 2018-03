Ondergesneeuwde legende Facelift Friday: Mercedes-Benz SL-klasse (R231)

Slideshow

Te midden van het geweld van de AMG GT en de coupé- en cabrioletversies van onder meer de E- en S-klasse zou je bijna vergeten dat Mercedes ook nog altijd een SL in het gamma heeft. De huidige generatie stamt uit 2012 en werd in 2015 stevig bijgewerkt.

De huidige SL of SL-klasse is de zesde generatie van een legendarische modelreeks die ooit begon met het regelrechte icoon met de vleugeldeuren, de 300SL uit de jaren '50. Dat de SL sinds die tijd uitgroeide van een ware sportieveling naar een grote, zware en razendsnelle roadster zal bij de meeste liefhebbers een bekend verhaal zijn. Terwijl Mercedes z'n vierzits cabriolets juist consequent van een stoffen kap voorziet, is het stalen klapdak nog altijd een typisch kenmerk van de tweezitters van Mercedes-Benz en dus ook van de SL. Met dat dak en z'n karakter is de SL inmiddels een behoorlijk unieke aanbieding in autoland. Ga maar na: de auto is minder sportief dan een F-Type of 911, maar als tweezitter toch duidelijk anders dan de BMW 6-serie cabriolet. Bovendien is het gamma enorm breed: de SL is er als 400 met 367 pk, maar ook als 65 AMG met maar liefst 630 pk.

Uiteraard kregen alle varianten ten tijde van de facelift een nieuwe neus aangemeten. Meest opvallende wijziging is wellicht de grille, waarvan het breedste punt nu niet bovenaan, maar juist onderaan te vinden is. Natuurlijk ging ook de voorbumper compleet op de schop en kwamen er nieuwe, modernere koplampunits. Het resultaat is een auto die meer op de AMG GT lijkt. Is de auto daarmee mooier dan voorheen, of geef jij de voorkeur aan het origineel?

Peilstok Facelift Friday: Mercedes SL (R231). Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel uit 2012.

De huidige variant. Facelift Friday: Mercedes SL (R231). Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel uit 2012. 20,8%

De huidige variant. 79,2% Aantal stemmen 77