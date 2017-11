Slideshow

Facelift Friday: Mercedes-Benz C-klasse (W204) Fronsend de tweede fase in

Met de C-klasse van de derde generatie ging het roer volledig om voor de kleinste sedan van Mercedes-Benz. De afgeronde lijnen van de W203 maakten plaats voor een veel strakker, moderner design. In welke vorm kwam dat het beste uit de verf?

De W204, zoals deze generatie C-klasse voor insiders heet, verscheen in 2007. Hoewel de auto direct herkenbaar was als Mercedes bestond er vanaf dat jaar meer onderscheid tussen de verschillende sedans van het merk. De C-klasse was namelijk ook direct herkenbaar als C-klasse, wat vooral te danken is aan de markante koplampunits en dito achterlichten. Ook de uitgeklopte wielkasten springen in het oog, al beschikte de vorige S-klasse ook over dat stijlkenmerk. Met deze generatie voerde Mercedes de keuze uit verschillende 'frontjes' voor een model in. Het basismodel en de chique Elegance-versies kregen een klassieke Mercedes-Benz-grille met een ster óp de motorkap mee. Daarnaast verscheen er een grille met grovere lamellen en een enorm logo, die voor de sportiever aangelegde versies was weggelegd. Alle varianten zijn in de fotogalerij te vinden.

Natuurlijk verscheen de C-klasse niet alleen als sedan, maar ook weer als Estate. In 2011 werd daar een derde carrosserievariant aan toegevoegd: de tweedeurscoupé. Op hetzelfde moment werd het uiterlijk van de al bestaande versies aangescherpt. De streng fronsende koplampen vormen de opvallendste wijziging, maar natuurlijk waren er ook nieuwe bumpers en gemoderniseerde ledachterlichten. De keuze tussen een klassieke en sportievere grille bleef bestaan en is er ook voor kopers van de huidige C- en E-klasse. Welke W204 bevalt jou het best?

