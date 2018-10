Mercedes bewijst lippendienst aan B Facelift Friday: Mercedes-Benz B-klasse (W 245)

De Mercedes-Benz B-klasse en Parijs delen een lange geschiedenis. In 2004 toonde het merk er de Vision B-concept-car, een auto die een jaar later als B-klasse op de markt kwam. Eerder deze week trokken de Duitsers in Parijs het doek van de alweer de derde generatie.

De Vision B werd destijds samen met de Vision R gepresenteerd. Waar de uiteindelijke R-klasse het liefst snel wordt vergeten, groeide de B-klasse uit tot een behoorlijk succesvol model. Zozeer zelfs dat de auto in 2014, toen de tweede generatie van de B-klasse al op de weg was, navolging kreeg in de vorm van de BMW 2-Serie Active Tourer.

We concentreren ons voor deze Facelift Friday op de eerste generatie, de W 245. Hoewel de we de auto destijds op basis van zijn binnenruimte als midi-MPV bestempelden, ontbraken zaken als losse stoelen, klaptafeltjes en vakjes en bakjes. Sterker nog, de auto had een vaste achterbank. In zijn voordeel sprak een vlakke laadvloer. Daarmee was het praktische hoofdstuk wel zo'n beetje afgesloten. De B was dus meer een tegenhanger van de net iets eerder gelanceerde Volkswagen Golf Plus dan van een Touran.

Het aanbod was overzichtelijk: zes uitvoeringen, drie benzinemotoren en een diesel. Het gros van de modellen was een B 180 CDI-uitvoering, voorzien van een 109 pk sterke versie van de dezelfde 2,0-liter dieselmotor als in de B 200 CDI. Fijnproevers konden opteren voor de B 200 Turbo. Deze versie schopte het tot 193 pk en - indien voorzien van een handbak - tot een top van 225 kilometer per uur.

In 2008 vond Mercedes-Benz het tijd voor een facelift, waarbij met name het onderste deel van de bumper op de schop ging. De horizontale lijnen verdwenen en maakten plaats voor een soort tweede grille. De grille zelf kreeg voortaan standaard drie forse lamellen. Voor de facelift waren de minder vermogende modellen uitgerust met slankere exemplaren. Op technisch vlak was de facelift eveneens bescheiden. Zo werden Hill Start Assist en Active Parking Assist leverbaar en kwamen er zogeheten BlueEfficiency-modellen bij.

De B-klasse is in Nederland het op vijf na meest verkochte model van Mercedes-Benz ooit. In 2012 beleefde de auto met 3.440 geregistreerde exemplaren hier zijn meest succesvolle jaar. Leuk weetje: in 2010 vergreep een aantal stagiairs bij Mercedes zich aan de B-klasse, waarbij het model werd voorzien van een 388 pk sterke 5,5-liter V8-motor en achterwielaandrijving.