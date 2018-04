Onterecht vergeten Facelift Friday: Mazda Xedos 9

In de jaren 90 beleefde Mazda een gouden tijd. Dat uitte zich onder meer in de vorm van een razend populaire roadster en een maffe ‘stadssedan’, maar resulteerde aan de andere zijde van het gamma in een echt luxe limousine. Deze Xedos 9 kreeg in 2001 een stevige facelift.

Het Xedos-gamma van Mazda begon niet met deze auto, maar met de kleinere Xedos 6. In 1992 deed die 3-serie-concurrent zijn intrede, een jaar later gevolgd door de 9. Mazda heeft Xedos nooit als een los merk in de markt gezet, maar schoof de naam wel nadrukkelijk naar voren als een luxelabel. Vergelijkbaar met wat DS voorheen voor Citroën was dus. De Xedos 9 bond in de 'nineties' niet alleen de strijd aan met de voor de hand liggende Duitse concurrentie, maar ook met het destijds nog erg verse Lexus en Honda's Legend, al was die destijds nog wel een slagje groter. De naam Xedos werd alleen in Europa gevoerd. In de VS heette de Xedos 9 'Mazda Millenia' en in thuisland Japan ging het model aanvankelijk als Eunos 800 door het leven. De Xedos 6 heette daar Eunos 500, de Mazda MX-5 Eunos Roadster en dan was er nog de bizarre Eunos Cosmo, een gigantische coupé met een drieschijfs(!) rotatiemotor. Het kon niet op in die dagen.

Terug naar de Xedos 9. Hoewel de auto, zoals we dat van een Japanner mogen verwachten, uitblonk op het gebied van verfijning en bouwkwaliteit liet de Europese koper zich maar zelden door de Japanse nieuwkomer verleiden. Aan de techniek lag dat niet, want met zijdezachte 2.0- en 2.5-benzinemotoren en zelfs optionele vierwielbesturing liet Mazda zich hier van zijn beste kant zien. Ook het met veel zorg vormgegeven interieur verdient een pluim. Het grootste nadeel van de Xedos 9 was dan ook misschien wel het gebrek aan keuze. Zo was een dieselmotor niet beschikbaar, waren er nauwelijks losse opties en was de Xedos altijd een sedan. De keuze werd in 2001 nog verder ingeperkt toen de kleinste V6'en werden geschrapt en de auto nog slechts met de 2,5-litermotor leverbaar bleef. De buitenkant ging aan het begin van deze eeuw fors op de schop, wat acht jaar na de introductie geen onlogische stap was. Het typerende Xedos-uiterlijk werd bij de update wat terzijde geschoven ten faveure van een echt Mazda-familiegezicht, met een vijfhoekige grille en het grote, nieuwe Mazda-logo. Heldere koplampen met geïntegreerde richtingaanwijzers, strakkere bumpers en een gemoderniseerd dashboard maakten het feest compleet. In deze gedaante hield de Xedos 9 het ondanks de inspanningen niet lang uit: in 2002 verdween het model hier van de markt.

