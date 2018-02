Slideshow

Facelift Friday: Mazda 323 (BJ) Net voor de grote omslag

Toen Mazda afstapte van de driecijferige typeaanduidingen met een ‘2’ in het midden stond die overgang symbool voor een complete metamorfose. Vandaag zoomen we in op één van de laatste modellen van het merk van voor die ommekeer: de 323 van de BJ-generatie.

Met de introductie van de 2, 3 en 6 als vervanger van respectievelijk de 121, 323 en 626 veranderde er veel bij Mazda. Het laatste restje stof werd resoluut van de tekenkamers verbannen en met de nieuwe modellen zou Mazda een onderscheidend merk met lef zijn. Het contrast tussen de eigenwijze, wulps gelijnde Mazda's van tegenwoordig en de bescheiden, rustig gelijnde Mazda's van rond de eeuwwisseling is dan ook enorm, maar toch was ook de laatste 323 zeker geen slechte auto.

De in 1998 geïntroduceerde 323 was er als sedan en als Fastbreak, een aparte mengeling tussen hatchback en stationwagon. Laatstgenoemde nam de naam '323F' over van twee bijzondere vijfdeurs coupés die hem voorgingen, wat voor liefhebbers van sportievere modellen wellicht een kleine teleurstelling was.

De facelift van de 'BJ', de zesde generatie van de 323, diende zich in 2001 aan. De grille kreeg in dat jaar een veel nadrukkelijker 'vijfhoekvorm', terwijl de koplampen juist een hoekje inleverden. De nieuwe, driehoekige exemplaren bestonden vanaf de facelift bovendien uit één stuk. Ook de bumpers gingen op de schop, terwijl het interieur eveneens werd gemoderniseerd. Groot nieuws was er ook onder de motorkap, waar de 1,5- en 1,8-liter benzinemotoren plaatsmaakten voor viercilinders met 1,6 liter en 2,0 liter inhoud. Helaas mocht dat voor de Nederlandse markt niet meer baten: de verkoopcijfers, die in 1999 nog boven de 7.500 uitkwamen, bleven ook na 2001 dalen. In 2003 arriveerde een frisse wind in de vorm van de Mazda 3.

