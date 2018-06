Nog altijd onverzettelijk Facelift Friday: Land Rover Discovery 3/4

Afgaande op de reacties is autoland nog niet unaniem enthousiast over de nieuwe Land Rover Discovery. Aan de vorige generatie hebben we in ieder geval lang genoeg kunnen wennen, want die auto heeft het dankzij een uitgebreide update volgehouden van 2004 tot 2016.

Land Rover noemt de pre-facelift Discovery uit dit verhaal '3' en de gefacelifte variant '4', maar een nieuwe generatie is het natuurlijk niet. De Disovery 3 leende in 2004 overduidelijk stijlkenmerken van z'n voorganger, een auto die hier ook al eens heeft geschitterd, maar dan overgoten met een nadrukkelijk modern sausje in Range Rover-stijl. Dat betekent een buitengewoon hoekige koets met een eigenwijs 'sprongetje' in het dak, een assymetrische achterkant en een erg stoere neus. De Discovery maakt z'n onverzettelijke uiterlijk waar, want met een variatie op het ladderchassis, permanente vierwielaandrijving en loodzware benzine- en dieselmotoren liep het gewicht van de auto al snel op naar zo'n 2.500 kg. Kiezen tussen een Range Rover en een Discovery werd met deze generatie extra moeilijk, want net als z'n legendarische broertje werd de 'Disco' overladen met luxe. Toch bleef de bonkige alleskunner de stoerste, meest doelgerichte auto van de twee, terwijl de Range Rover meer een auto was voor luxe buitenwijken. Dat geldt in Nederland des te meer, want waar de motorrijtuigenbelasting voor een zevenzitsvariant op diesel zelfs voor Land Rover-kopers wel erg gortig is, kan de auto zonder dakverhogingen of andere grote structurele aanpassingen worden omgebouwd naar grijs kenteken.

De Discovery 4 trad in 2009 aan. Op het eerste gezicht veranderde er niet veel, maar door een andere indeling van voorbumper en grille oogt de nieuwere generatie aanzienlijk breder dan het oermodel. Meegespoten bumpers, ledverlichting, nieuwe wielen en kleuren en een gemoderniseerd interieur brachten de auto opnieuw in lijn met de Range Rover, die een soortgelijke update kreeg. Ook werd Land Rovers terreinbeul opnieuw luxuezer en fraaier uitgevoerd, al doet dat natuurlijk niets af aan z'n naar verluidt verbijsterende terreincapaciteiten.

