Facelift Friday: Lamborghini Diablo Met of zonder Nissan-kijkers?

De Lamborghini Diablo kende een bewogen leven. De auto verscheen in 1990 en hield het zo’n 11 jaar vol, wat betekent dat de auto de overname door Audi nog heeft meegemaakt. Die bleef niet zonder gevolgen voor de buitenaardse supercar.

Want buitenaards, dat is die Diablo. Z'n extreem brede en lage koetswerk vol heftige inkepingen maakt vanaf de eerste aanblik duidelijk dat het leeuwendeel van zijn lengte voor een gigantisch motorblok is gereserveerd. De cabine is bijzonder ver naar voren geplaatst, wat zijn voorkomen alleen nog maar opvallender maakt.

Het ontwerp bleek behalve bizar ook behoorlijk tijdloos, maar daar waren wel de nodige aanpassingen voor nodig. Die werden niet in één klap doorgevoerd, maar zijn stap voor stap geïmplementeerd. De meest opvallende wijziging is natuurlijk te vinden bij de koplampen. De originele klapkoplampen maakten in 1998 plaats voor vlak liggende, glazen exemplaren. Wie ze meent te herkennen, wordt nu uit de brand geholpen: het gaat om exemplaren van de Nissan 300ZX. Ze passen prima in het Diablo-design, mede dankzij een zwart stripje dat de in het glas aangebrachte Nissan-merknaam aan het zicht onttrekt.

Audi, dat in hetzelfde jaar eigenaar werd van Lamborghini, vond de nieuwe koplampen echter niet goed genoeg. Daarom begonnen de Duitsers direct na de overname met het verder fijnslijpen van het destijds al vrij oude model. Ontwerper Luc Donckerwolke tekende een nieuwe voorbumper met strakkere richtingaanwijzers en stadslichten, er kwamen andere wielen en ook het in 1998 al gemoderniseerde dashboard werd nog eens tegen het licht gehouden. De verschillen met het oermodel zijn daarmee met name aan de binnenkant erg groot. De Diablo 6.0, zoals de laatste versie heet, oogde wellicht wat geciviliseerder dan z'n voorgangers, maar behield wel z'n moeilijk tembare karakter. Pas later, bij de komst van de Murcièlago en Gallardo, verscheen het woord 'beschaving' echt in het woordenboek van Lamborghini. Maar wel in hele kleine lettertjes…

Het 'tussenmodel'

