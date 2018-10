De start van het succes Facelift Friday: Kia Picanto

Het kan hard gaan: in 2000 leverde Kia nog Prides af en vier jaar later verscheen de uiterst volwassen Picanto op het toneel. De auto die het begin markeerde van een lange reeks succesnummers kreeg in 2007 een uitgebreide facelift.

De Kia Picanto staat al jaren bekend als een uitstekende aanbieding en is dan ook erg succesvol in Nederland. Toen de Picanto in 2004 aantrad viel hij net als nu op door zijn volwassen karakter. Dat kwam niet alleen tot uiting in zijn ruimteaanbod, maar ook in een voor dit segment keurig afgewerkt interieur. Bovendien was Kia erin geslaagd om de auto een vrolijk uiterlijk mee te geven zonder dat het ál te lollig wordt, een gevaar dat in dit segment wel op de loer ligt.

Het koetsje van de oer-Picanto is aanzienlijk minder hoog en smal dan dat van de Atos van zustermerk Hyundai en kreeg altijd vijf deuren mee. Stoere vouwen in de flanken verbinden de voor- en achterlichtunits, die allemaal verticaal georiënteerd zijn. Ook de grille is een opvallend detail. Niet alleen door zijn bescheiden breedte, maar ook door de opvallende, verticale spijlen die als opvulling dienden.

Die grille legde als eerste het loodje bij de facelift die in 2007 werd doorgevoerd. In plaats van het opmerkelijke ovaalvormige exemplaar werd een breder, moderner ogend hekwerk gemonteerd. Aan weerszijden daarvan kwamen koplampen met een ronde lens en een daardoor wat andere vorm en het geheel werd gevat in een strakkere bumper. Aan de achterkant bleven de basislijnen intact, maar zorgden twee ronde uitstulpingen in elke achterlichtunit voor een andere aanblik.

In zijn nieuwe vorm hield de oer-Picanto het vol tot 2011. De generatie die toen verscheen, bleek nog succesvoller, maar toch kon de verkoopafdeling van Kia tevreden terugkijken op de levensloop van de oer-Picanto. Vandaag doen wij dat ook, maar welke versie is wat jou betreft de beste?

