Slideshow

Facelift Friday: Jeep Compass Van rond naar strak

In 2006 stelde Jeep een buitenbeentje aan de wereld voor. De Compass liep met zijn milde cross-over-uitstraling eigenlijk op de zaken vooruit, al leidde dat niet tot veel succes. In 2011 werd het model rigoureus gefacelift. Is de latere versie ook de betere?

Eerder dit jaar maakten we kennis met de nieuwe Jeep Compass, een keurige SUV die zowel de 'oude' Compass als de Patriot vervangt. Dat eerdere model was een stuk opmerkelijker dan zijn voorganger. Dat komt om te beginnen doordat de relatief lage en overduidelijk voor de straat bedoelde auto een vreemde verschijning was tussen de onverzettelijke (Grand) Cherokees, Commanders en Wranglers die elders in de Jeep-showroom stonden. Ook het design van de auto bracht echter wat wenkbrauwen in beweging. Enorme 'vlakken' rond de wielkasten, niet bepaald onopvallend weggewerkte achterste handgrepen en een neus met historisch verantwoorde ronde koplampen, een enorme grille en driehoekige richtingaanwijzers zorgden ervoor dat de Compass gemakkelijk herkenbaar is.

In 2011 ging een deel van die herkenbaarheid verloren, want in dat jaar presenteerde Jeep een frontpartij die meer leek op die van de Grand Cherokee. Met rechthoekige koplampen en een kleinere grille moest de Compass een stukje karakter inleveren, al sprak de nieuwe auto wellicht wel een breder publiek aan. Ook het interieur ging op de schop, waarbij juist meer ronde vormen hun intrede deden. In deze vorm hield Jeeps alternatief voor neefje Dodge Caliber het nog tot 2016 uit.

Peilstok Facelift Friday: Jeep Compass. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel.

de faceliftversie. Facelift Friday: Jeep Compass. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel. 16,4%

de faceliftversie. 83,6% Aantal stemmen 61