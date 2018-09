Laagje minder Facelift Friday: Jeep Cherokee

Toen de Jeep Cherokee in 2013 werd gepresenteerd, brak de auto op rigoureuze wijze met een hele reeks typische Cherokee-kenmerken. Vooral het design, met een opmerkelijk, uit twee lagen opgebouwd front, deed nogal wat stof opwaaien. Sinds de facelift is alles weer helemaal anders.

De Jeep Cherokee van voor de facelift wordt vaak beticht van 'Citroën-design', maar die aantijging is niet helemaal terecht. Bij Citroën deed het kenmerkende front met hooggeplaatste dagrijlampen namelijk geïntroduceerd op de laatste C4 Picasso. Die auto werd in 2013 gepresenteerd op de Autosalon van Genève, terwijl Jeep rond diezelfde tijd in New York het doek van de nieuwe Cherokee trok. Laten we het er maar op houden dat de twee automakers toevallig hetzelfde idee kregen, waarvan Jeep inmiddels weer is afgestapt, terwijl Citroën het opvallende front nog altijd toepast.

Het front was in 2013 echter niet de enige schok die Jeep-kopers te verwerken kregen. De hele auto was veel meer een cross-over dan de terreinbeulen die we eerder in Europa onder de naam 'Cherokee' kregen voorgeschoteld en moest daarmee een bredere doelgroep aanspreken. Een stoere Trailhawk-versie kon daar niets aan veranderen.

Het gewenningsproces moet voor Amerikanen nog wat tijdrovender zijn geweest. Met deze auto keerde de naam 'Cherokee' in de VS namelijk voor het eerst terug na de legendarische, vierkante XJ-generatie die tussen 1983 en 2001 op de prijslijsten stond. De twee Cherokees tussen die compacte, maar stoere alleskunner en de laatste generatie stonden in Noord-Amerika als 'Liberty' te boek.

Kennelijk is Jeep bang dat dat wennen helemaal niet lukt, want eind vorig jaar ging het Cherokee-design weer helemaal op de schop. Het is een facelift, maar wel de meest uitgebreide die er denkbaar is. De wat traditionelere voorzijde past met zijn rechthoekige koplampen beter bij de Compass en Grand Cherokee, maar ook de achterkant is dankzij een hoger geplaatste kentekenplaat en andere achterlichtunits bijna onherkenbaar veranderd. Natuurlijk werd ook het interieur stevig gemoderniseerd. De vernieuwde Jeep Cherokee staat vanaf dit najaar bij de Nederlandse dealer, die het momenteel verrassend druk heeft met de nieuwe Compass. Is de nieuwe Cherokee net zo geslaagd of vond jij de opvallende 2013-editie toch beter?