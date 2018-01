Slideshow

Facelift Friday: Hyundai Atos Koreaanse kei-car

Noodzaak vanuit de wetgeving heeft een Koreaans merk niet, maar het smalle, hoge koetsje van de eerste Hyundai Atos doet desondanks sterk denken aan de fameuze kei-cars uit Japan. De auto maakte gedurende z’n leven een forse metamorfose door.

De Atos is waarschijnlijk voor velen niet de meest tot de verbeelding sprekende auto, maar toch is z'n levensloop wel degelijk interessant. Dat komt niet alleen doordat het 'kleintje' één van de eerste populaire Koreaanse auto's in Europa was, maar ook doordat de Atos in meer dan één carrosserievorm verscheen. Aanvankelijk was alleen de grootste van de twee beschikbaar. Die auto, die ook wel bekend staat als Atos Multi, kreeg later gezelschap van de Atos Spirit. De Spirit onderscheidde zich met een schuine achterzijde en andere, lager gepositioneerde lichtunits, maar verder lagen de twee behoorlijk dicht bij elkaar.

Aan de voorzijde waren de verschillen minder groot en zijn beide 'Atosjes' duidelijk herkenbaar dankzij hun grote, ronde lichtunits. In 2003 vond Hyundai het tijd om afscheid te nemen van dat aanzien en ook de Atos Multi legde daarbij het loodje. De overgebleven Atos Spirit ging zonder die toevoeging alleen verder en kreeg een compleet nieuwe kop én kont aangemeten. De ronde vormen maakten plaats voor veel rechte lijnen en grote, bijna vierkante koplampunits. Ook de achterlichten vallen op door hun formaat. Remmen resulteert in deze Atos in maar liefst vijf oplichtende lampjes! De vernieuwde Atos hield het nog jaren vol en maakte pas in 2008 plaats voor opvolger i10. Die auto tilde het kleintje van Hyundai naar een duidelijk hoger niveau en schopte het later zelfs tot de benchmark in z'n segment.

