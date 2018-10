Weg met de Prelude-neus Facelift Friday: Honda Accord (5e generatie)

Vanaf de vijfde generatie van de Honda Accord begon Honda een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de Europese markt en de rest van de wereld. De Accord die hier in 1993 aantrad, was een broertje van de Rover 600 en kreeg aanvankelijk een sterk op de Prelude gelijkend front, dat later werd vervangen door een wat behoudender exemplaar.

Ook bij eerdere generaties Accord was er al het nodige verschil tussen met name de Europese en de Amerikaanse versies van de Accord. Zo kreeg laatstgenoemde ten tijde van de derde generatie de klapkoplampen van 'onze' Aerodeck, maar moesten de Amerikanen het op hun beurt zonder die eigenwijze driedeurs stellen. Vanaf generatie 5 werd echter alles anders en hadden de Accords die aan weerszijden van de oceaan werden verkocht eigenlijk niets meer met elkaar te maken. Tenminste, als we het over de sedan hebben. De stationwagenversie en coupé die bij ons op de markt verschenen, waren wel (nagenoeg) identiek aan hun Amerikaanse tegenhangers en derhalve compleet anders dan de vierdeurs Accord.

Maar terug naar die sedan. Honda was in de jaren '90 nog verwikkeld in een innige relatie met Rover, wat onder meer uitmondde in de combinatie Honda Concerto/Rover 200. De grotere Rover 600 werd op de Accord gebaseerd, die op zijn beurt in feite een Europese versie was van de Honda Ascot Innova die in Japan in de showrooms stond. Onbeduidend weetje tussendoor: om onduidelijke redenen verschilde de Accord vooral van de Ascot door de raamstijlen. Bij de Ascot ontbraken die, omdat de auto net als veel Subaru's over stijlloze portierruiten beschikte.

De Ascot Innova

Bij de 600/Accord werd er door de Japanners en Britten meer geld gestoken in het creëren van onderscheid dan bij de kleinere modellen. De voordeuren van de auto's zijn weliswaar uitwisselbaar, maar verder naar achteren wordt alles anders. De Accord heeft een kortere en hogere kont, een vlakker liggende achterruit en een derde zijruitje achter het achterportier. Aan de voorzijde zijn de Prelude-invloeden bij de oorspronkelijke versie overduidelijk, dankzij de minuscule stukjes grille aan de binnenzijde van de platte koplampen.

In 1996 veranderde dat toen Honda besloot de Accord stevig bij te werken. Met een conventioneler front, bestaande uit een grille uit één stuk en vriendelijker ogende koplampen, sloot de vormgeving van de auto weer naadloos aan bij die van de Civic en CR-V uit die tijd. Aan de achterzijde werden de eerder oranjekleurige richtingaanwijzers voorzien van wit glas, rondom werd een en ander in kleur meegespoten en het interieur maakte kennis met moderniteiten als een airbagstuur. Of de Accord hier beter van werd, laten we wederom aan jou!