Facelift Friday: Ford EcoSport Poging 3

De Ford EcoSport verscheen in Europa in 2014 op de markt, maar kent toch al een interessante geschiedenis. Gedurende zijn korte leven kreeg de auto namelijk al twee keer een forse update te verwerken, allemaal in een poging hem beter te laten aansluiten bij de al maar toenemende concurrentie.

De EcoSport is volgens Ford weliswaar altijd bedoeld als zogenaamde wereldauto, maar leek zijn Braziliaanse roots aanvankelijk niet te verloochenen. Dat bleek niet alleen door het opvallende reservewiel op de achterklep, maar ook door het gebrek aan verfijning. Een jaar na de introductie vond Ford het dan ook al tijd om de compacte SUV tegen het licht te houden. Het vijfde wiel werd een gratis optie en het interieur kreeg een upgrade. Nog een paar jaar later is het tijd voor het tweede deel van de vernieuwingsslag. Met een nieuwe neus, de toevoeging van opvallende uitvoeringen en vooral een compleet herzien interieur moet de EcoSport nu echt klaar zijn voor de automarkt die door veel fabrikanten de meest veeleisende ter wereld wordt genoemd. De nieuwe EcoSport krijgt het bovendien nog zwaarder dan zijn voorgangers, want voor het eerst mag de compacte SUV ook de Amerikaanse markt betreden.

De meest recente wijzigingen springen deze keer veel meer in het oog dan bij de eerste updateronde. Dat geldt voor de buitenkant, maar misschien nog wel meer voor de binnenzijde. Zoals op bovenstaande foto's te zien is, ging het dashboard volledig op de schop. Een groot, hooggeplaatst scherm speelt vanaf nu de hoofdrol en vervangt de overdadige knoppenbrij die met name in de vorige Fiesta voor wat gefronste wenkbrauwen zorgde. De nieuwe EcoSport is dan weer volledig in lijn met de nieuwe Fiesta, en dat is goed nieuws voor het model. Hoe de nieuwe EcoSport het ervan afbrengt in een directe vergelijking met de Dacia Duster lees je in AutoWeek 9, die nu in de winkel ligt.

