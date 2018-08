Punto-voorvader Facelift Friday: Fiat Uno

In de week waarin bekend werd dat de Fiat Punto voorlopig van het toneel verdwijnt, blikken we graag terug op de voorganger van Fiats compacte succesnummer. Die Uno kreeg in 1989 een stevige update, waarmee naast de voorkant ook de kont stevig op de schop ging.

De Uno diende zich aan in 1983, aan het begin van wat een enorme reeks nieuwe compacte modellen zou worden. De compacte Italiaan kreeg in zijn eerste jaren te maken met verkooptoppers als de Peugeot 205, Opel Corsa en Volkswagen Polo, maar was zelf ook bepaald niet onsuccesvol. Fiat is al sinds mensenheugenis een expert op het gebied van compacte modellen en deed dat imago met de Uno geen geweld aan. De auto werd in 1984 zelfs prompt Auto van het Jaar en wist de 205 daarmee nipt af te troeven. Overigens flikte Fiat dit kunstje met de Punto weer: de eerste generatie van dat model ging er in 1995 met de felbegeerde titel vandoor en liet destijds directe concurrent Volkswagen Polo achter zich.

Het wat hoge Uno-koetswerk, getekend door niemand minder dan Giugiaro, kenmerkt zich door de strakke eenvoud die voor ontwerpen van die tekenmeester zo typerend is en bood door slim gekozen verhoudingen veel binnenruimte. De neus van een vroege Uno lijkt met zijn vrijwel vierkante koplampen, hoge grille en grote logo sterk op die van de Panda en is dus typisch Fiat. De bijzonder rechte achterkant valt op door hoge, smalle lichtunits en een kentekenplaat die ogenschijnlijk op de achterbumper lijkt te rusten. Andere opvallende items waren de enkele ruitenwisser aan de voorzijde en het feit dat de vijfdeursversie 'echte' handgrepen kreeg, terwijl de driedeurs het met een slim, want goedkoop te produceren 'palletje' in een inham achter het portier moest doen.

Dat verschil bleef in stand toen de Uno in 1989 grondig op de schop ging, maar voor de rest veranderde ogenschijnlijk alles. De voorzijde werd door lagere koplampunits en een andere grille meer in lijn gebracht met de Tempra en Tipo en aan de achterkant deden strakkere, deels zwarte lichtunits hun intrede. De achterklep werd minder bol van vorm en de kentekenplaat kreeg hoger op de klep een plekje, keurig onder een strip voor de benodigde verlichting. Ook het dashboard werd gemoderniseerd en er kwamen nieuwe motoren. In de meeste Europese landen werd deze Uno in 1995 opgevolgd door de geheel nieuwe Punto, maar elders was de auto het leven nog lang niet zat. Recordhouder is Brazilië, waar het model met een stevig gemoderniseerde neus nog tot 2013 werd doorgebouwd (foto 16, 17 en 18).

Overigens werden ook de laatste twee generaties van de Punto grondig gefacelift. Beide auto's schitterden al eerder in deze rubriek.

