Duistere blik Facelift Friday: Fiat Ulysse

Halverwege de jaren 90 maakte Europa kennis met een serie nagenoeg identieke MPV’s uit Frankrijk en Duitsland. Een facelift ondergingen de auto’s allemaal. Vandaag zoomen we in op de duistere blik die de Fiat-versie in 1998 kreeg.

De Fiat Ulysse is het zustermodel van de Peugeot 806 en Citroën Evasion en heeft bovendien een luxe broertje in de vorm van de Lancia Zeta. De auto verscheen in 1994 in een segment dat steeds drukker zou worden. Ook de Volkswagen Group en Ford werkten namelijk samen aan een verzameling Europese ruimtereuzen, wat in 1995 zou uitmonden in het trio Volkswagen Sharan, Seat Alhambra en Ford Galaxy. De Ulysse onderscheidde zich van zijn zustermodellen met een eigen grille en strakke, rechthoekige koplampen. Aan de achterzijde zijn de verschillen met de Franse varianten nog groter, dankzij afgeronde, losse achterlichten in plaats van met elkaar verbonden vierkante exemplaren.

Aan die kont veranderde in 1998 maar weinig, maar het front ging wel op de schop. Fiat verving de rechthoekige koplampen voor meer afgeronde en vooral bijzonder donkere exemplaren met helder glas, wat de auto aanzienlijk moderner deed ogen. In het interieur kwamen nieuwe materialen, maar aan de vormgeving veranderde hier weinig. In gefacelifte vorm hield de Ulysse het nog tot 2002 vol. In dat jaar verscheen een nieuwe generatie, die in tegenstelling tot de tegenhangers van Peugeot, Citroën en Lancia zijn naam mocht behouden.

