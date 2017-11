Slideshow

Facelift Friday: Daewoo Nubira Koplampen met verdieping

De Daewoo Nubira zou ook in de rubriek ‘afgestoft’ wel tot z’n recht komen, maar vandaag hijsen we hem op het Facelift Friday-podium. In 2000 ging de auto flink op de schop.

De Nubira was tussen 1997 en 2002 Daewoos aanbod in het C-segment. Waar de Lanos het tegen de Corsa-achtigen van deze wereld moest opnemen en de Leganza in zijn reclamecampagnes letterlijk de strijd met de Passat aanbond, eindigde de Nubira daar precies tussenin. Anders dan in Europa gebruikelijk is in de compacte middenklasse was het uitgangspunt van Daewoo een sedan. Daarnaast was er een stationwagon en een hatchback, die wat bijzonder gevormd was. De vijfdeurs Nubira leek een sedan met een ingekorte, maar nog altijd aanwezige 'kont'. De achterlichten komen overeen met die van de sedan.

Tenminste, tot 2000. In dat jaar kreeg de sedan namelijk hoekiger achterlichtunits, terwijl de kont van hatch en stationwagon nagenoeg ongewijzigd bleven. De voorzijde ging bij alle varianten stevig op de schop. De vierkante, afgeplatte koplampunits van het origineel kregen een extra 'verdieping' met daarin de richtingaanwijzers, wat de voorzijde een compleet andere uitstraling gaf. Natuurlijk werd ook het interieur aangepakt en voerde Daewoo de nodige technische wijzigingen door. Ging de Nubira erop vooruit of ga jij voor het origineel?