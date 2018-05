Opgevrolijkt Facelift Friday: Citroën Saxo

De Citroën Saxo staat doorgaans niet boven aan het lijstje van ‘Citrofielen’, want daar is de wat brave compacte hatchback gewoon niet eigenzinnig genoeg voor. Toch heeft ook deze Fransman een schare liefhebbers om zich verzameld. Welke versie is het meest geslaagd?

Toen de Citroën Saxo in 1996 de AX opvolgde, betekende dat nuchter beschouwd een forse stap vooruit. De AX heeft wellicht meer karakter, maar het in de Saxo is ontegenzeggelijk lichtjaren moderner. De Saxo is in technisch opzicht nauw verwant aan de Peugeot 106, maar aan de buitenzijde blijven de overeenkomsten beperkt. Alleen het middendeel is nagenoeg identiek, voor- en achterzijde wijken volledig af. De Citroën kreeg aanvankelijk een recht, vrij neutraal neusje mee dat in standaardtrim met een bijzonder kleine grille werd versierd. De sportieve VTS-versie kreeg een aanzienlijk forsere grille en is daarmee aan de voorzijde makkelijk herkenbaar. Vanwege de fors uitgebouwde wielkasten zijn de verschillen tussen de VTS en de andere varianten ook van opzij meteen duidelijk. De achterkant van de Saxo kenmerkt zich door een bijzonder hooggeplaatste kentekenplaat, terwijl de achterlichten juist op de bumper lijken te liggen.

Die achterkant bleef op wat kleine details na behouden toen Citroën in 2000 tot een stevige facelift van de Saxo overging. Ook deze update betrof dus vooral de frontpartij. Het neutrale aangezicht van de Franse hatchback werd vervangen door een vrolijker toetje, met halfronde, heldere lichtunits en een ver naar beneden doorlopende motorkap. Het sterk afgeronde interieur bleef grotendeels bij het oude.

