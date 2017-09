Slideshow

Facelift Friday: Chevrolet Captiva Meters hekwerk erbij

De Chevrolet Captiva was een relatief compacte SUV die ondanks zijn vorm en merknaam maar bar weinig met de VS van doen had. Was de auto te bescheiden? Na de facelift van 2011 in elk geval niet meer!

De 'Europese' Chevrolets uit deze periode zijn natuurlijk ook geen Amerikanen, maar Zuid-Koreaanse producten die voorheen als Daewoo door het leven gingen. De Captiva begon zijn leven in 2006 in Azië als Daewoo Windstorm, maar werd ook in zijn thuisland uiteindelijk omgedoopt tot Chevrolet. Ondanks de Amerikaanse merknaam ging de Captiva aan de VS voorbij. In dat land vervulde de Equinox de rol van compacte SUV, al ging Captiva-broertje Opel Antara het avontuur wel aan onder de naam Saturn Vue.

Aanvankelijk oogde de Captiva vrij bescheiden, met een nette, strak gelijnde koets zonder al te veel kenmerkende details en een rustige neuspartij met rechthoekige koplampen en een bescheiden grille. In 2011 veranderde dat, want toen besloot General Motors dat het klaar moest zijn met de bescheiden inborst van de niet onaardig verkopende SUV. Het brave front maakte plaats voor een veel agressiever voorkomen met scherper gelijnde koplampen. Alle aandacht gaat echter uit naar de grille, die zich laat omschrijven als een ernstig uitvergrote kopie van het Aveo-hekwerk. Het resultaat is een auto die aan de voorzijde voor minstens de helft uit hekwerk lijkt te bestaan, maar ontegenzeggelijk meer eigen 'smoel' heeft. Of de operatie daarmee geslaagd is, laten we natuurlijk helemaal aan jou over!