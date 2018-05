Meerval Facelift Friday: Chevrolet Camaro

Het laatste decennium van de vorige eeuw was niet bepaald de meest glansrijke periode voor de Amerikaanse muscle-car. De vierde generatie van de Chevrolet Camaro is daar een prima voorbeeld van, maar heeft vanuit hedendaags standpunt zeker zijn charme. De vraag van vandaag: is de gefacelifte variant beter dan het origineel?

'Catfish', ofwel meerval. Dat is de bijnaam die de gefacelifte auto uit dit verhaal in Amerika al snel kreeg. Wie het front van de modernere Camaro goed bekijkt, begrijpt al snel waar die naam vandaan komt. De ietwat opengesperde 'mond' en grote, brede koplampen doen inderdaad wat denken aan de genoemde vis, maar laten de in 1998 gelanceerde Camaro ook ontegenzeggelijk moderner ogen dan zijn voorganger. Die auto, die in 1994 op de markt verscheen, beschikte over een bescheidener luchtinlaat en wat ouderwetse 'sealed beam'-koplampen in een opvallend zwarte behuizing. Aan de achterzijde veranderde, zoals we gewend zijn van deelnemers aan deze rubriek, erg weinig.

Net als nu opereerde de Camaro in de 'nineties' net onder de Corvette in het Chevrolet-gamma. Net als die grotere, snellere broer was de 'F-body'-Camaro er als coupé en als cabriolet, waarbij de coupé dankzij uitneembare dakpanelen ook deels kon worden geopend. Een echte krachtpatser is de Camaro niet. LT1- en LS1- V8-motoren leverden nog rond de 300 pk, maar de basisversies werden met een V6 met 200 pk de weg op gestuurd. Overigens had deze Camaro ook een Pontiac-broertje, de sterk gelijkende, maar iets wilder gelijnde Firebird.

Peilstok Facelift Friday: Chevrolet Camaro. Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel

De 'catfish' Facelift Friday: Chevrolet Camaro. Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel 81,6%

De 'catfish' 18,4% Aantal stemmen 103