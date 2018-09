De laatste voor 'Bangle' Facelift Friday: BMW X5 (E53)

De eerste BMW X5 bracht als eerste SUV van BMW een schokgolf teweeg vanwege zijn carrosserievorm, maar niet vanwege zijn design. De klassiek gelijnde auto werd in 2003 wat bijgepunt, zodat bij het destijds net totaal getransformeerde gamma zou passen, maar was dat echt een verbetering?

Rond de eeuwwisseling kwam een aantal zogenaamde premiummerken voor het eerst met een SUV. BMW hoorde daarbij en dus moesten de liefhebbers van dat merk even wennen toen de X5 zich aandiende. Die schok was snel vergeten toen kort daarna Chris Bangle zich met het merk ging bemoeien.

De eerste X5 was nog getekend in de klassieke stijl die ook de bekende 3-serie (1997-2006) van de E46-generatie en de E39 5-serie (1995-2003) hun overbekende voorkomen bezorgde. Dit was echter de laatste auto waarvoor dat gold, want na de eeuwwisseling ging het roer dankzij Bangle resoluut om. Door de E65 7-serie verslikte menig topmanager zich in zijn koffie en hoewel de 5- en 3-serie die volgden iets minder opmerkelijk waren, namen ook deze auto's resoluut afstand van hun behoudende voorgangers. Of je dat nu mooi vond of niet, de X5 oogde daarmee in 2002 ontegenzeggelijk wat verouderd. Daarom besloot BMW om het model in 2003 een facelift te geven, waarbij iets van die bekende Bangle-stijl werd toegepast. Een moderner front met led-ringen in de koplamp, puntiger 'nieren' en andere wielen maakten het gat met de nieuwste lichting BMW's wat kleiner. In het interieur was het stuurwiel de opvallendste vernieuwing. In plaats van het grote, dunne 'Multifunktionslenkrad' of het dito sportstuurwiel werden nu de vier- en driespaaks exemplaren uit de kleinere, nieuwere X3 gemonteerd.

Het eindresultaat is een auto die weliswaar beter bij zijn revolutionaire broertjes past, maar waarbij tegelijkertijd het roer niet dusdanig is omgegooid dat er een onevenwichtig ontwerp ontstaat. Althans, dat vinden wij. Wat vind jij? We horen het weer graag!

Facelift Friday: de eerste BMW X5. Ik kies voor... het origineel.

de strakgetrokken versie. 79,1%

de strakgetrokken versie. 79,1% Aantal stemmen 43