Facelift Friday: BMW 7-serie (E38) Druppeltjes voor 'de mooiste'

De BMW 7-serie die in 1994 het levenslicht zag, is de laatste generatie voordat het roer dankzij ontwerper Chris Bangle radicaal om ging. Het is volgens velen ook de mooiste 7-serie aller tijden en misschien zelfs één van de fraaiste sedans ooit. Maar welke variant is het meest geslaagd? Dat zoeken we uit!

De carrière van de E38 strekte zich uit van 1994 tot 2001. Dat 'uitstrekken' kun je gerust letterlijk nemen, want toen opvolger E65 zijn opwachting maakte, besloten vele traditionele klanten nog snel een E38 aan te schaffen. Daarom zijn er nog genoeg E38's te vinden met een datum eerste toelating in 2002, wat voor youngtimerliefhebbers natuurlijk goed nieuws is. Deze 7-serie durven we met een gerust hart één van de 'landmarks' in de geschiedenis van BMW te noemen. Dat dankt de auto vooral aan zijn bijzonder strakke en tijdloze lijnenspel. Een schouderlijn die met een liniaal lijkt te zijn getekend, een stoer front en een voorname achterzijde: deze 7-serie oogt duur zonder protserig te zijn. Ook een afwerking van topniveau, een zijdezacht karakter en geweldige motoren maken deel uit van de magie rondom dit model.

Aan zo'n ontwerp is het lastig verbeteringen aanbrengen, maar toch deed BMW in 1998 een poging. In dat jaar werden wat wijzigingen doorgevoerd die de 7 weer in lijn moesten brengen met de destijds net nieuwe 3-serie van generatie E46. De meest opvallende wijziging kan worden gevonden in de koplampunits, die na 1998 'platter' zijn en elk twee 'druppeltjes' aan de onderzijde kregen. Heldere achterlichtunits, andere wielen en kleuren en een gemoderniseerd interieur maakten de facelift compleet. Is deze update-ronde een geslaagde ingreep, of blijft jouw E38-liefde beperkt tot het origineel? We horen het graag!

