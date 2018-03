Slideshow

'F-150 meer waard dan Ford zelf' Verkooptopper zwaar gewaardeerd

De Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley heeft een rapport geproduceerd waaruit blijkt dat de Ford F-150 in z’n eentje wellicht de marktwaarde van Ford zelf overschrijdt.

De modelserie F-150 zou de 'Enterprise Value' van Ford zelfs met 150 procent kunnen overschrijden, meldt Morgan Stanley in een rapport over de Amerikaanse autogigant. Daarin gaat het verder over de marktwaarde van Ford, die door de analisten voor het eerst in twee jaar hoger wordt gewaardeerd. Men verwacht dat de waarde van Ford weer gaat stijgen in het komende boekjaar, onder meer omdat het merk grootste plannen heeft op het gebied van elektrisch en autonoom rijden en autodelen. Dat weegt inmiddels kennelijk op tegen de risico's bij Ford, onder meer het gebruik van alumium voor de F-150 en de bijbehorende hoge materiaalkosten.

Dat de waarde van het F-150-label zo hoog wordt ingeschaald, is niet verwonderlijk voor wie weet dat de F-series 'trucks' van Ford al jaren de verkoopranglijsten in de VS aanvoeren en een grote voorsprong op de concurrentie hebben. De F-150 is de lichtste en meest populaire pick-up van de range. Volgens Morgan Stanley zorgt een stijging van 5 procent in de F-150-verkoop voor 10 procent meer winst bij Ford, waarmee maar weer is aangetoond dat het model een enorme rol speelt. In 2017 verkocht Ford bijna 900.000 voertuigen uit de F-series, terwijl de bestverkochte auto zonder laadbak (Toyota RAV4) 'slechts' 407.594 keer over de toonbank ging. In de eerste maanden van dit jaar wist Ford de verkopen met 58.927 exemplaren in januari en 68.243 trucks in februari opnieuw op te drijven.