Slideshow

Exclusief: nieuwe Mercedes-Benz G-klasse vanbinnen Modern doorspekt met nostalgie

AutoWeek werd een blik achter de schermen gegund in de ontwikkelingskamers van de hagelnieuwe Mercedes-Benz G-klasse. Wij kunnen je dan ook nu al het interieur laten zien!

Een icoon vervang je niet zomaar. Porsche past al decennialang dezelfde basislijnen toe op de 911, de Mini blijft bij elke generatiewissel trouw aan het ontwerp van het origineel, de nieuwe Wrangler lijkt als twee druppels water op zijn voorganger en ook de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse lijkt vanbuiten slechts een doorontwikkeld model te worden. We weten nu bijvoorbeeld dat zelfs de typische, ouderwetse deurgrepen terugkeren naar de nieuwe G-klasse. Op technisch vlak gaat de offroadlegende echter volledig op de schop en voor het interieur geldt niets anders, al is de boel doorspekt met verwijzingen naar de oer-G.

Het is overduidelijk dat er rond de tekentafel hard is nagedacht over hoe een modern Mercedes-interieur in de G-klasse te passen valt. We zien een werkplek die overduidelijk gelijkenissen vertoont met die van pak 'm beet de E-klasse, al is er volop rekening gehouden met het DNA van de G-klasse. Mercedes-Benz voorziet de cockpit van een breed digitaal display dat een plek krijgt pal naast het instrumentarium. Middels een van mini-touchpads voorzien stuurwiel valt de G-klasse straks over en naast het asfalt te dirigeren. Voor de bijrijder is op het dashboard een handgreep geplaatst, iets dat we ook bij de huidige G-klasse tegenkomen. Ook de knoppen waarmee het differentieel zich laat bedienen, krijgen een herkenbare plek tussen de ventilatieroosters. Die roosters zijn op hun beurt weer een knipoog naar de koplampunits van de huidige G-klasse.

Later dit jaar kent de nieuwe G-klasse geen geheimen meer, dan wordt de volledig nieuwe G-klasse eindelijk gepresenteerd.