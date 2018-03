Slideshow

Exclusief: Land Rover Range Rover SV Coupé Pure verwennerij heeft een prijs

Zoals eerder aangekondigd voegt Land Rover wel een heel bijzondere Range Rover aan zijn leveringsgamma toe. In Genève maakt de wereld kennis met de exclusieve SV Coupé.

De SV Coupé is een opmerkelijke driedeursversie van de Range Rover, een exclusief uitgevoerde en tot 999 stuks gelimiteerde variant. Die krijgt in Nederland een vanafprijs van € 390.000, een ton meer ten opzichte van de Range Rover 5.0 V8 Supercharged SVAutobiography LWB.

Deze met de door Special Vehicle Operations (SVO) met de hand vervaardigde 'coupéversie' is een fraai eerbetoon aan de originele Range Rover die in 1970 voor het eerst op de weg kwam. Dat model was immers ook een driedeurs. De SV Coupé mag zich overigens direct de snelste Range Rover ooit noemen. In de imposante neus is een supercharged 5,0-liter V8 gelepeld die 565 pk en 700 Nm levert. Dat brok Brits geweld stuwt de 8,8 centimeter dichter boven het asfalt liggende SV Coupé in 5,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 266 km/h.

Vanbuiten onderscheidt de SV Coupé zich meer dan met alleen zijn aantal portieren van de reguliere Range Rover. De auto draagt een uit twee delen bestaande grille, heeft ventilatiesleuven op zijn flanken en staat optioneel op 23-inch lichtmetaal. Overigens zijn alle carrosseriedelen, op de motorkap en de onderkant van de achterklep na, helemaal nieuw. De teksten op zowel motorkap als achterklep zijn in Bright Chrome en Black Nurled uitgevoerd en zijn vervaardigd door Birmingham Jewellery Quarter. De normaal gesproken optionele laser-ledkoplampen zijn standaard.

Op de optielijst zet Land Rover onder andere de lakkleur Liquesence, een lak met een - volgens het merk - vloeibaar metaalachtige glans. Is dat niet je ding? Geen probleem, er zijn in totaal twaalf exterieurkleuren beschikbaar, waarvan er vier afkomstig zijn uit het SV Premium-boekje. De koets valt te voorzien van details die in - jawel - meer dan honderd verschillende kleuren uit te voeren zijn.

Verdere verwennerij

'Het summum van luxe'. Zo omschrijft Land Rover de SV Coupé. Daar lijkt ook geen woord van gelogen. De imponerende Engelsman heeft twee enorme frameloze portieren, die zich volledig elektrisch laten sluiten. Een panoramadak belicht een aan elke smaak te passen, weelderig uit te rusten interieur. Land Rover levert vier duotone kleurcombinaties en een brede selectie single-tone-kleuren. Er zijn diverse soorten houtfineer te krijgen. Wie met de ogen knijpt, waant zich praktisch in een luxe jacht. De leren bekleding is overigens uitgevoerd met een voor de SC Coupé exclusief diamantvorming patroon.

Voorin monteert Land Rover twintigvoudig elektrisch verstelbare stoelen, exemplaren die natuurlijk te koelen en te verwarmen zijn. Achter zijn tienvoudig elektrisch verstelbare exemplaren geplaatst die alleen te verwarmen zijn. De semi-anilineleren bekleding is afkomstig van een speciale looierij. Het InControl Touch Pro Duo-systeem bestaat uit een 10-inch scherm, een 10-inch bedieningspaneel en een 12-inch 'Interactive Driver Display'. Het kleuren-head-updisplay heeft een formaat van 10-inch. Een 23 speakers tellend 1.700 watt-audiosysteem van Meridan is verantwoordelijk voor een ongetwijfeld fantastisch klinkend geluid.

In het vierde kwartaal van dit jaar gaat de SV Coupé in de verkoop.