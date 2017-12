Slideshow

Ex-bestuurder voelt zich 'misbruikt' door VW Gevangenisstraf van 7 jaar hangt boven het hoofd

Voormalig topbestuurder Oliver Schmidt van Volkswagen voelt zich ,,misbruikt'' door zijn voormalige werkgever. Dat schrijft hij in een brief aan de Amerikaanse rechter die komende week bepaalt hoe lang hij de gevangenis in moet voor zijn rol in het dieselschandaal rond het Duitse autoconcern.

De Duitse krant Bild am Sonntag, die de brief in handen heeft, spreekt van een ,,emotioneel'' schrijven van Schmidt. De voormalige topmanager van Volkswagen, die verantwoordelijk was voor de naleving van milieuregels in de Verenigde Staten, hangt een gevangenisstraf tot bijna zeven jaar boven het hoofd.

Ruim twee jaar geleden kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang op grote schaal gefraudeerd heeft bij laboratoriumproeven om de uitstoot van schadelijke gassen door dieselauto's te meten. Miljoenen wagens kregen daardoor een beter rapportcijfer dan zij eigenlijk verdienden.

Schmidt werd eerder al schuldig verklaard en hoort komende donderdag de strafmaat. Bovenop een gevangenisstraf kan hij een boete opgelegd krijgen tussen de 40.000 en 400.000 dollar. Bij elkaar staan in de VS acht (voormalige) managers van Volkswagen terecht.

Volkswagen gaat ervan uit dat de totale financiële schade door de affaire in de tientallen miljarden euro's kan lopen. Het gaat dan om boetes en schikkingen en om schadevergoedingen aan bijvoorbeeld gedupeerde klanten en beleggers. Ook in andere landen dan de VS lopen nog strafzaken tegen oud-werknemers.