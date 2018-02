Slideshow

Europese versie Honda CR-V in Genève Als zevenzitter én als Hybrid

De vierde generatie CR-V kennen we al even, maar in Europese trim is de auto nog nooit getoond. Tot vandaag.

Honda brengt namelijk de Europese uitvoering van de CR-V mee naar de Autosalon van Genève. De nieuwe CR-V, die voor het eerst ook als zevenzitter beschikbaar komt, groeit in praktisch elk opzicht.

De SUV wordt overladen met meer chroom dan voorheen en met name de achterzijde krijgt een voor de CR-V nieuw ontwerp. Honda geeft de CR-V de Active Shutter Grille mee, een grille die zich kan sluiten om efficiënter door de wind te snijden. In het compleet nieuwe interieur komen we twee 7-inch metende multimediascherm tegen.

Groot nieuws ook op de motorenlijst. Hier zet Honda een hybrideversie in die over een 2.0 i-VTEC bestaat die aan twee elektromotoren is gekoppeld. Een reguliere transmissie is de auto vreemd, de compactere bak heeft slechts één vaste versnelling. Verder komt de CR-V beschikbaar met een 1,5-liter turbomotor, een blok dat ook in de nieuwe Civic een plek heeft gekregen. In de CR-V is hij goed voor 190 pk. Schakelen geschiedt middels een handgeschakelde zesbak of een CVT-transmissie. De 1.5 moet dit najaar al beschikbaar komen, de Hybrid volgt begin volgend jaar.