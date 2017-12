Slideshow

Europese verkoop cross-overs op koers naar record Dit jaar 1,8 miljoen stuks over de toonbank

De verkoop van compacte cross-overs en SUV's in Europa zal dit jaar op een recordaantal van ongeveer 1,8 miljoen exemplaren uitkomen.

Als het verwachte aantal gehaald wordt, is dat een verbetering van ongeveer 300.000 stuks, aldus onderzoeksbureau LMC Automotive.

De Nissan Qashqai is met 195,188 afgeleverde exemplaren tussen januari en september de best verkochte SUV in Europa. Het model wordt op de hielen gezeten door de Volkswagen Tiguan en Peugeot 3008, waarvan er respectievelijk 179.411 en 122.984 stuks werden verkocht.

Het aantal geleverde exemplaren van de 3008 ligt dit jaar 157 procent hoger vergeleken met de eerste negen maanden van 2016. De verkoop van de Tiguan ligt 45 procent hoger.

Ook de vernieuwde Ford Kuga draagt bij aan het naderende verkooprecord. Tot en met September zijn er 114.651 stuks van verkocht, een stijging van 20 procent. De Seat Ateca komt nieuw binnen op nummer acht met 58.381 exemplaren.

Nieuwe modellen

In 2018 worden nog eens vijf nieuwe modellen meegerekend, waaronder de dit jaar gelanceerde Opel Grandland X, Skoda Karoq, Mitsubishi Eclipse Cross en de Jeep Compass. Aan het einde van volgend jaar wordt ook de Citroën C5 Aircross op de markt verwacht.

Het marktaandeel van SUV's en cross-overs is het grootst in Letland en Estland. In de twee Baltische staten is respectievelijk 18,3 en 18,2 procent van de nieuw verkochte modellen een SUV of cross-over. In nummer drie Ierland ligt dat percentage op 17,7 procent.

Negenenvijftig procent van het aantal tussen januari en september geleverde SUV's en cross-overs is voorzien van een dieselmotor. Het aandeel van versies met een benzinemotor is 35 procent. Vorig jaar was dat nog 28 procent.