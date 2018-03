Naast de Volvo XC40 Europese productie Lynk & Co naar Gent

In het Belgische Gent staat één van Volvo's grootste fabrieken. Naast Zweedse auto's, rollen er dankzij Lynk & Co binnenkort ook Chinese modellen van de productieband.

Het nieuwe automerk Lynk & Co staat in de startblokken om de Europese markt de veroveren met hun ietwat eigenwijze auto's en dito verkoopconcept. Doordat 'Lynk' net als Volvo onder de vleugels van Geely Holding valt, maken de Chinezen veel gebruik van Volvo-techniek. Het eerste model, de 01, rijdt sinds kort in het thuisland rond. Nu maakt Volvo bekend dat de auto's die op ons continent komen rondrijden, in de fabriek in Gent worden geproduceerd. De vestiging is een van de twee Europese Volvo-fabrieken. Sinds 1965 lopen hier Volvo-modellen van de band. Momenteel werken er circa 5.000 mensen en zien de Volvo's XC40, V40 en S60 hier het levenslicht. Volvo is verder druk bezig met de voorbereidingen van de productie van de nieuwe V60. Na de Europese introductie zullen de modellen van Lynk & Co volgen. Geen gekke keuze, want onderhuids delen de Lynk & Co's veel met de 40-modellen uit Zweden.

We kennen de Lynk & Co 01 al een tijdje. De cross-over is het eerste model dat we zagen. Daarna volgde de concept-versie van de 03. De ingepakte productieversie van dat model al meermalen voor de lens van spionage-fotografen verschenen. Nu maakt de 02 zijn opwachting. Later vandaag trekt Lynk & Co het doek van deze compacte cross-over in Amsterdam.