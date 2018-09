Twee diesels en één benzine Europese motoren Jeep Cherokee bekend

Slideshow

Jeep werpt een licht op de Europese versie van de gefacelifte Cherokee. De auto komt op de Europese markt beschikbaar met twee diesel- en één benzinemotor.

In december stelde Jeep in de Verenigde Staten een heftig gefacelifte Cherokee aan de wereld voor. De auto verloor daarbij zijn opvallende, uit lagen opgebouwde voorzijde en ook aan de achterkant werd er heftig in het ontwerp gesneden. Jeep liet eerder al weten dat de vernieuwde Cherokee dit najaar bij de Nederlandse dealers staat. Nu weten we ook hoe het Europese motorenpalet er uit komt te zien.

Momenteel is de Cherokee leverbaar met een 3,2-liter grote V6, een benzinemotor die 272 pk en 315 Nm opwekt. Daarnaast biedt Jeep de auto aan met een 140 pk sterke 2.0 CRD-dieselmotor en een 2,2-liter grote zelfontbrander die 185 pk opwekt. De Europese motorenlijst ziet er bij de komst van de bijgewerkte Cherokee anders uit.

De benzine-V6 wordt van de Europese lijst geschrapt en Jeep zet er een viercilinder van een bescheidener formaat voor in de plaats. Overigens blijft de V6 bestaan voor de Russische, Afrikaanse markt en die van het Midden-Oosten. De enige benzineversie, die overigens pas volgend jaar beschikbaar komt, wordt een zo'n 270 pk en 400 Nm sterke geblazen viercilinder. Het blok is gekoppeld aan een negentrapsautomaat en is natuurlijk beschikbaar met vierwielaandrijving.

Ook de diesellijst gaat er anders uitzien. De 2.0 CRD wordt geschrapt en Jeep levert alleen een 2.2 MultiJet dieselmotor die in twee smaken beschikbaar komt. De instapversie levert 150 pk en 350 Nm en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Je kunt kiezen uit voor- en vierwielaandrijving. De 195 pk en 450 Nm sterke variant is standaard aan een negentrapsautomaat gekoppeld en kan eveneens met voor- en vierwielaandrijving gekozen worden.