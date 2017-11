Slideshow

Europese autoverkoop valt in oktober hoger uit Zuid-Europa in de lift

In oktober zijn er in de Europese Unie meer dan 1,1 miljoen voertuigen op kenteken gezet, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vooral in Spanje en Frankrijk werden meer nieuwe auto's afgeleverd. Daar steeg de verkoop met 13,7 procent. Met een groei van 7,1 procent zat de verkoop ook in Italië in de lift. In het Verenigd Koninkrijk liep het aantal registraties met 12,2 procent terug naar 158.192, zo blijkt uit cijfers die de vereniging van Europese autoconstructeurs (ACEA) op donderdag bekendmaakte.

Als deze trend zich voortzet, zal Italië het Verenigd Koninkrijk aflossen als derde markt in de EU. Het verschil tussen beide landen was vorige maand nog maar 292 voertuigen. Gemeten tot en met oktober werden er dit jaar 2,22 miljoen auto's verkocht aan de overkant van het Kanaal, tegenover 1,69 miljoen in Italië. Frankrijk staat met 176.492 exemplaren in oktober op plek twee, terwijl de Duitse markt met 272.855 verkochte auto's nog altijd met afstand de grootste is. In Nederland steeg de verkoop van nieuwe auto's in oktober met 27,2 procent naar 37.130 stuks.

Suzuki zag de verkopen vorige maand met 32,8 procent stijgen naar 18.917 stuks. Renault en Toyota boekten met respectievelijk 17,7 en 20,5 procent vorige maand eveneens een flinke verkoopwinst. Renault verkocht 123.956 auto's, waaronder Dacia's en Lada's. Het Japanse concern, waartoe ook Lexus wordt gerekend, leverde 55.115 exemplaren af.

De verkopen van PSA lagen in oktober 74,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar dankzij de overname van Opel. Het aantal registraties van de nieuwe dochteronderneming wordt sinds augustus bij die van PSA opgeteld. De voormalige eigenaar van Opel, het Amerikaanse General Motors, zag om dezelfde reden de verkoop in oktober vergeleken met vorig jaar met 99,9 procent dalen naar 35 stuks. Het concern heeft zich met de verkoop van Opel uit Europa teruggetrokken.

Door de Brexit-onzekerheid die de Britse thuismarkt van Jaguar Land Rover parten speelt, zag ook dit bedrijf de verkoop teruglopen. Vorige maand werden er 14.274 auto's van het concern geregistreerd, een daling van 12,4 procent.