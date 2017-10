Slideshow

Europese autoverkoop in achteruit Vooral Engeland flinke krimp

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in september met 2 procent gedaald. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat september 2016 een zeer sterke verkoopmaand was, zo meldt de Europese koepel van autodealers ACEA.

Volgens de koepel van autodealers lijkt de rek er een beetje uit te raken bij de autoverkopen in de vijf belangrijkste automarkten in de Europese Unie. Vooral in Groot-Brittannië en Duitsland was er met dalingen van 9,3 procent en 3,3 procent sprake van flinke krimp.

De groei van de verkopen in Italië en Spanje bood wel wat tegenwicht. In Nederland trokken de verkopen met 7,9 procent aan tot een kleine 36.000 auto's.

In totaal werden vorige maand in de Eureopese Unie 1.427.105 auto's op kenteken gezet. Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar is nog wel sprake van een stijging van de autoverkopen. In die periode werden bijna 11,7 miljoen auto's verkocht.