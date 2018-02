Slideshow

Europese automarkt beste resultaat sinds 2007 3,1 procent in de plus

Autofabrikanten mogen tevreden zijn met de Europese verkoopresultaten van 2017. In ons werelddeel werden vorig jaar 15,57 miljoen personenauto's verkocht.

Dat blijkt uit cijfers die de data-analisten van Jato Dynamics vandaag presenteren. Het aantal van 15,57 miljoen verkochte personenauto's ligt 3,1 procent boven het verkoopresultaat van vorig jaar en het is zelfs het beste resultaat sinds 2007. Met name in Oost- en Zuid-Europa werden meer auto's verkocht. De automarkt groeide in die regio's met respectievelijk 12,7 procent en 6,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk daalden de autoverkopen vorig jaar met bijna 6 procent.

Hoewel de verkopen gestegen zijn, ligt de procentuele groei lager dan in de afgelopen twee jaar. Opvallend is de afname van het aantal dieselauto's dat vorig jaar in Europa werd verkocht. Er werden 6,76 miljoen nieuwe auto's met een zelfontbrander aan de man gebracht, een daling van 7,9 procent ten opzichte van de hoeveelheid dieselauto's die in 2016 een eigenaar vonden. Het marktaandeel van dieselauto's bedroeg vorig jaar 43,7 procent, vergelijkbaar met het marktaandeel van tien jaar geleden. De benzineauto was vorig jaar populairder dan in 2016. Er werden 10,9 procent meer benzineauto's verkocht (+ 760 miljoen stuks). In totaal was 4,8 procent van alle in Europa verkochte auto's uitgerust met een volledig elektrische, een hybride of een plug-in hybride aandrijflijn. Met 737.400 verkochte exemplaren ligt dat aantal maar liefst 46,1 procent hoger dan vorig jaar.

Uit de cijfers van Jato Dynamics blijkt verder dat - geheel volgens verwachting - de SUV populairder is dan ooit. De carrosserievariant ging, verspreid over diverse segmenten, 19,5 procent vaker over de toonbank dan in 2016 en was goed voor 4,56 miljoen verkochte auto's. Daarmee is het marktaandeel van dergelijke modellen goed voor 29,3 procent. Ter vergelijking: tien jaar geleden lag dat marktaandeel op 8,5 procent. De verkoopcijfers van SUV's in het B-segment nam met 17,5 toe. De Nissan Qashqai domineerde de SUV-verkopen voor het tweede jaar op rij. De Volkswagen Golf was over de gehele linie de populairste auto van Europa, al daalden de verkopen met twee procent. De Renault Clio staat op plek twee, gevolgd door de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta. Nissans al genoemde Qashqai staat voor het eerst in de top vijf en sluit die lijst ook af.