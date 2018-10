Tesla scoort goed, maar misleidt klant ook Euro NCAP test autonome systemen

Euro NCAP zet een nieuwe stap op het gebied van testresultaten. Naast bots- en uitwijkproeven gaat de organisatie met zijn tijd mee en onderwerpt ze de nieuwste auto's aan een test van hun autonome systemen.

Het gaat bij de test van het veiligheidsinstituut niet om volledig autonome techniek, maar meer om het contact tussen de auto en de bestuurder. Steeds meer nieuwe auto's vallen namelijk onder niveau 3 autonoom rijden. Hierbij is de bestuurder nog nodig en moet hij klaarzitten met de handen aan het stuur om te kunnen ingrijpen. Verder neemt veel techniek de zorgen uit handen, zoals afremmen voor gevaar of binnen de lijnen blijven rijden op de snelweg. Om te kijken hoe goed de samenwerking tussen machine en mens gaat, onderwierp Euro NCAP tien auto's van verschillende merken aan een aantal tests. De auto's die in de handen van de organisatie vielen, waren de Audi A6, BMW 5-serie, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-klasse, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla en Volvo V60.

DS en BMW scoorden het laagst als het gaat om de aanwezigheid van het aantal systemen. Dat is niet automatisch slecht nieuws, want de Tesla Model S, met de meeste technologie aan boord, is niet per se de best geteste auto. Integendeel zelfs! Euro NCAP concludeerde dat bestuurders amper kunnen ingrijpen bij het ontwijken van een obstakel in een Model S die in autonome functie rijdt. Ook bestaat een risico dat automobilisten nu al te veel op de systemen vertrouwen, terwijl deze nog in hun kinderschoenen staan. "Honderd procent vertrouwen op de systemen is gewoon nog niet mogelijk", aldus secretaris-generaal van Euro NCAP, Michiel Ratingen. "Auto's, zelfs met deze geavanceerde rijhulpsystemen, hebben te allen tijde een waakzame, attente bestuurder achter het stuur nodig."

Dat autofabrikanten nog niet helemaal klaar zijn met de ontwikkeling van de systemen blijkt uit een test waarbij de auto's worden afgesneden door een medeweggebruiker. Geen van de systemen kon een ongeluk vermijden zonder ingrijpen van een alerte bestuurder. Bij de Tesla bleek dat dus extra lastig. Andere systemen, zoals adaptieve cruisecontrol, bleken vrijwel feilloos te werken.

Ook de reclamecampagnes van autofabrikanten werden onder de loep genomen om te kijken of zij de consument niet verleiden met valse beloftes. Bij vrijwel alle merken concludeerde Euro NCAP dat de fabrikant waarheidsgetrouw informatie deelde over de verschillende systemen. BMW en Tesla wekten echter ten onrechte de indruk dat zij volledig autonome auto's in het gamma hebben. In een promotievideo van de 5-serie liet BMW bijvoorbeeld zien hoe een bestuurder de handen van het stuur haalt, wat zou betekenen dat de auto de leiding volledig overneemt. Iets wat niet klopt.

Euro NCAP rolt tot 2025 bijna jaarlijks nieuwe protocollen uit. Omstreeks 2020 komt de instantie met duidelijke eisen en daarbij behorende tests om autonome remsystemen aan de tand te voelen. Ook voor systemen waarbij een auto zelf om een obstakel heen kan sturen, komt er in dat jaar een protocol. Deze eisen gaan dus nog een stukje verder dan de vandaag gepresenteerde testuitslagen.