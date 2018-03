Slideshow

Equus Throwback gaat terug in de tijd Retro op Corvette-basis, deel 2

In de diepste krochten van het internet is een nieuwe, bijzonder aparte supersporter verschenen: de Equus Throwback. Met Hyundai heeft deze Equus niets te maken en de auto doet de naam ‘Throwback’ eer aan.

De Equus Throwback – niet te verwarren met de Hyundai Equus – is namelijk een echte retro-auto en gaat dus daadwerkelijk terug in de tijd. Volgens z'n Amerikaanse makers is het design geïnspireerd op auto's uit de jaren '60 en '70 en inderdaad vertoont het koetswerk met z'n vele verchroomd accenten ontegenzeggelijk overeenkomsten met dat van auto's van weleer. De losse, centraal gepositioneerde lampen in de voorbumper en de enorme uitlaateindstukken verdienen een aparte vermelding.

De afwijkende kop en kont kunnen niet verhullen dat deze 'retroracer' is gebaseerd op de Chevrolet Corvette van de huidige generatie. Daarmee zien we voor de tweede keer in korte tijd een retromodel op Corvette-basis, want ook de Eadon Green Zeclat voldoet aan die omschrijving. Een belangrijk verschil is de prijs: de Zeclat moet volgens ingewijden minimaal 5 ton in dollars gaan kosten, terwijl de Throwback voor 'slechts' 130.000 dollar exclusief belastingen van jou is. Natuurlijk kan indien gewenst ook de motor worden aangepast, waarbij vermogens tot 1.000 pk mogelijk zouden moeten zijn en een 0-100-tijd van 2,5 seconden eveneens. Er worden maximaal 25 exemplaren van de Equus Throwback gemaakt.

Helemaal onbekend is Equus Automotive trouwens niet, want in 2013 presenteerde het eigenzinnige bedrijf de Bass 770. Die auto vertoonde qua uiterlijk veel overeenkomsten met een klassieke Mustang, maar kreeg evengoed een Corvette-V8 mee.