Augustus laat vertekende cijfers zien Enorme stijging registratie leaseauto's

Niet alleen de Nederlandse importeurs, ook de leasemaatschappijen houden rekening met de invloed van de WLTP-methode. Er zijn bijna 54 procent meer leaseauto's geregistreerd dan in augustus vorig jaar.

Afgelopen maand hebben Nederlandse leasebedrijven 54 procent meer leaseauto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Aumacon. In augustus werden 21.272 nieuwe leaseauto's geregistreerd, 53,6 procent meer dan de 13.846 leaseauto's die in augustus vorig jaar werden geregistreerd. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn daarmee 158.032 leaseauto's geregistreerd, 34 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. De toename heeft uiteraard te maken met de in werking treding van de WLTP-testmethode.

Een groot deel van de 'extra leaseauto's' die afgelopen maand zijn geregistreerd, zijn niet direct bij een leaserijder beland en worden opgenomen in de voorraad. Door de invoering van WLTP-methode die realistischere (en vaak hogere) verbruikscijfers oplevert, zijn er diverse modellen en uitvoeringen die na 1 september volgend jaar niet meer verkocht mogen worden. Tevens heeft de invoer van de WLTP-cyclus per de eerste van deze maand al invloed gehad op de nieuwprijzen. Het is goed mogelijk dat de heftige groei van het aantal geregistreerde leaseauto's in augustus ten koste gaat van registraties in de komende maanden.

Volkswagens Up is in augustus met 1.143 geregisteerde exemplaren het populairste leasemodel gebleken, gevolgd door - zo lijkt het - de Polo met 918 stuks. Op plek drie tot en met vijf komen we achtereenvolgens de Renault Clio Estate (669 stuks), de Opel Astra Sports Tourer (656 stuks) en de Ford Fiesta (637 stuks) tegen. De Clio Hatchback staat 535 stuks op plek 6. Aumacon heeft de cijfers opgesplitst naar carrosserievariant. In feite is de Clio met in totaal 1.094 exemplaren goed voor een tweede plek.

Wie interesse heeft in private lease, doet er overigens goed aan om een bezoekje te brengen aan onze online private lease-vergelijker.