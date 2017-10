Slideshow

Engelse automarkt glijdt weg Dik 9 procent minder auto's verkocht in september

In het Verenigd Koninkrijk zijn in september 426.170 nieuwe personenauto's verkocht. Dat klinkt heel behoorlijk, maar het is wel ruim negen procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Society of Motor Manufacturers and Traders (SMNT).

In september zijn in het Verenigd Koninkrijk 9,3 procent minder nieuwe personenauto's verkocht dan in september 2016. De teller eindigde op 426.170 stuks. Met name nieuwe dieselauto's vonden minder vaak een eigenaar. Met 170.732 verkochte exemplaren ligt dat aantal bijna 22 procent lager dan in september vorig jaar. Op benzinevlak is de daling met 1,2 procent veel marginaler. Auto's met 'een alternatieve aandrijflijn', denk aan EV's en hybriden, gingen overigens 41 procent vaker over de toonbank. Het is de zesde achtereenvolgende maand waarin de verkoopcijfers lager uitvallen en de eerste september in zes jaar tijd die geen groei laat zien.

In geheel 2017 liggen de verkoopcijfers op 2.066.411 stuks. Nog altijd een enorm aantal, maar het ligt wel 3,9 procent onder het aantal auto's waarvan in de eerste negen maanden van 2016 de sleutels werden overhandigd. Volgens SMNT is onzekerheid over regelgeving die de luchtkwaliteit moet verbeteren één van de oorzaken van de afname van het aantal verkochte diesels.

Het gegeven dat september een slechte maand was, lijkt tekenend voor de gezondheid van de Engelse automarkt. Begin maart en begin september worden in het Verenigd Koninkrijk nieuwe kentekenseries geïntroduceerd, iets wat in die maanden voor een enorme run op nieuwe auto's zorgt. In maart had dat een positief resultaat (+8,4 procent), maar in september mocht het niet zo zijn. De afgelopen maanden hebben diverse autofabrikanten sloopregelingen in het leven geroepen om de verkopen aan te jagen.

Ford is in de eerste negen maanden van dit jaar het populairste merk gebleken, met in totaal 234.180 verkochte auto's, 7,9 procent minder dan in diezelfde periode in 2016. Volkswagen staat op plek twee met 165.376 verkochte auto's (1,5 procent in de plus). Grote dalers zijn Fiat (-22,9 procent), Jeep (-53.31 procent), Mazda (-15 procent), Peugeot (-16.3 procent), Subaru (-24,55 procent)) en Vauxhall (-20,3 procent). De Nissan Qashqai bleek met 13.499 verkochte exemplaren de populairste auto in september, gevolgd door de Volkswagen Golf met 12.800 stuks.