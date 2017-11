Slideshow

Mercedes-Benz S-klasse inspireert Emirates Boeing-interieur geïnspireerd door limousine

In Dubai heeft vliegtuigmaatschappij Emirates het interieur van de vernieuwde Boeing 777-vloot onthuld. De inspiratie voor de luxe waarin passagiers zich binnenkort wanen, is afkomstig uit Stuttgart .

De luchtvaartmaatschappij van Dubai staat bij velen bekend als de meest luxe ter wereld. Dat Emirates die naam graag hoog wil houden, blijkt wel uit het interieur van de toekomstige Boeing 777. Bij de Economy Class verandert er niet heel veel. Kijken we echter bij de Business en First Class, dan ligt dat anders. In de Business Class heeft elke passagier de beschikking tot een eigen, afgeschermde zitplaats. De gekozen materialen, de stoelen en het kleurgebruik zijn identiek aan die van de Mercedes-Benz S-klasse, een auto die niet geheel toevallig ook al wordt ingezet als 'shuttle' bij Emirates.

Is de Business Class toch nog wat te veel tussen de mensen, dan heeft Emirates ook nog de First Class in de aanbieding. De maatschappij koos hier voor een '1-1-1 opstelling'. Wat dat betekent? Een eigen suite van 12 vierkante meter die je met niemand hoeft te delen. Naast alle rust kun je gebruik maken van je eigen 32-inch full hd-tv die toegang biedt tot meer dan 2.500 televisiekanalen. Geluid komt er uit prijswinnende Bowers & Wilkins-speakers. Ook voor de gebruikte materialen in de First Class werd er bij Mercedes afgekeken. Prijzen zijn nog niet bekend van een retourtje met deze gigant, maar met een 'miljoeneninvestering' voor het interieur is het slim om alvast goed te sparen.