Elon Musk schiet Tesla Roadster de ruimte in In een baan rond Mars met SpaceX

Elon Musk slaagt er doorgaans goed in de aandacht vast te houden. Op zijn Twitter-kanaal is opnieuw een opmerkelijk plan verschenen: er moet een Tesla Roadster de ruimte in.

In januari wil SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, de Falcon Heavy lanceren. Die raket is bedoeld voor bemande missies, maar zover is het nog niet. Daarom wil Musk zijn persoonlijke Tesla Roadster als lading meegeven aan het indrukwekkende ruimtevaartuig. De 'Midnight Cherry Tesla Roadster' lijkt zijn persoonlijke open tweezitter te zijn, een Roadster van de eerste lichting uit 2009. Het onlangs gepresenteerde nieuwe model blijft dus nog even met vier wielen op de aarde. Het doel is om de auto in een baan rond mars te schieten, waar het voertuig 'zeker een miljard jaar' zal rondzweven. Ondertussen moet 'Space Oddity' van David Bowie uit de speakers klinken. Juist ja.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017

Musk grapt nog wel dat een voorwaarde voor het slagen van het plan is dat de raket niet tijdens de lancering ontploft, hiermee refererend aan een eerdere Falcon 9-vlucht tijdens de lancering in een enorme explosie eindigde. In januari moet de Falcon Heavy-lancering met de Tesla Roadster plaatsvinden bij het Kennedy Space Center in Florida.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn't blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017