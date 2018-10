Nieuwe motor voor eindeloos uitgesteld kleintje Elio Motors sluit deal met Roush

Het in 2009 opgerichte Elio Motors roept al jaren met een efficiënt driewielertje op de proppen te komen, een karretje dat al in 2016 in productie had moeten gaan maar dat er nog altijd niet is. Het Amerikaanse bedrijf heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Roush, het bedrijf dat nu een motor voor 'de kleine Elio' gaat ontwikkelen.

Elio Motors is een start-up wiens start-up niet helemaal vlekkeloos verloopt. Aanvankelijk zou 'de Elio', een driewieler wiens uitstoot volgens de marketingafdeling van Elio Motors minder schadelijk zou zijn dan de schadelijke uitstoot in de darmgassen van een rund - in 2014 in de verkoop zou gaan. De auto zou een vanafprijs van zo'n € 5.200 moeten krijgen. Later werd de marktlancering uitgesteld naar 2015 en weer later beloofde Elio Motors toch echt dat de auto in 2016 productieklaar zou zijn. Inmiddels is het 2018 en is de auto er nog altijd niet. Elio Motors laat nu weten dat het een overeenkomst met het Amerikaanse Roush te hebben gesloten, het moederbedrijf van onder meer Roush Performance dat voor Elio's driewieler een benzinemotor gaat ontwikkelen.

Elio Motors schrijft in zijn nopjes te zijn met de samenwerking. Volgens de start-up scheelt het inkopen van motoren bij Roush onderaan de streep zo'n 120 miljoen dollar aan ontwikkelingskosten. Informatie over de door Roush aan te leveren motoren zijn nog niet vrijgegeven, maar volgens Elio Motors is het blokje efficiënter dan de krachtbron die het zelf in de auto wilde lepelen. De originele krachtbron was een 1,0-liter grote driecilinder die gekoppeld was aan een handgeschakelde vijfbak. Elio Motors mikte met die aandrijflijn op een gemiddeld verbruik van 2,8 l/100 km. Wanneer de auto nu precies gereed is, is nog altijd niet bekend.

Vorig jaar kreeg Elio Motors van de Amerikaanse staat Louisiana boetes aan zijn broek van tweemaal 272.500 dollar. Eenmaal wegens het niet hebben van een productievergunning, een tweede voor het niet hebben van een vergunning voor een dealerschap. Uit berichtgeving van Arklatex bleek dat Elio Motors 2016 had afgesloten met 120.000 dollar in zijn zak en een tekort van maar liefst 24 miljoen dollar. Her en wordt al enige tijd geroepen dat Elio Motors aan oplichterij en misleiding doet. Er is zelfs een aantal Facebook-pagina's op poten gezet om hier aandacht aan te geven