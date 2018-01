Slideshow

Elektrische sportauto Ford komt in 2020 Mach 1 aangekondigd, mogelijk Mustang EV

Ford heeft tijdens de North American International Auto Show meer verteld over zijn elektrotoekomst. Dat lijkt een spannende te worden.

James D. Farley, Executive Vice President en President Global Markets van Ford, meldt dat het merk zijn investeringen in de ontwikkeling van geëlektrificeerde modellen en volledig elektrische auto's verhoogt naar 11 miljard dollar. Dat is de tweede verhoging van het investeringsbudget in korte tijd. Begin 2017 kondigde Ford een uitgebreid elektro-offensief aan, iets waarmee tot 2022 een investering van 4,5 miljard dollar mee gepaard gaat. Later in 2017 liet Ford weten dat het grondige hervormingen zou doorvoeren, hervormingen die onder andere een besparing op de ontwikkeling van verbrandingsmotoren (van 1,7 naar 1,2 miljard dollar) als gevolg had. Het geld dat bespaard wordt, zou in de ontwikkeling van geëlektrificeerde aandrijflijnen gestoken. Ford meldt nu dat het in totaal geen 5 miljard dollar, maar 11 miljard dollar gaat investeren in de ontwikkeling van geëlektrificeerde modellen. Helaas zegt het merk binnen welke tijdsbestek de investering gedaan wordt.

Wel weet Ford zijn toekomstplannen mooi te lanceren. Farley spreekt namelijk over de komst van een elektrische sportauto die in 2020 op de markt moet komen. Die elektrische krachtpatser is al voorzien van een naam: Mach 1. Dat wekt de suggestie dat Fords eerste elektrische sportieveling een elektrische variant van de Mustang is. Het merk gebruikte de aanduiding Mach 1 immers tussen 1969 en 1978 en tussen 2003 en 2004 voor extra sportieve smaken van die ponycar.

Farley geeft verder weg dat de begin vorig jaar al aangekondigde hybrideversie van de F-150 in 2020 in Dearborn (Michigan) geproduceerd wordt.De hybride F-150 is een van de 13 geëlektrificeerde nieuwkomers die tot 2022 op de markt komen.