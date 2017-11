Elektrische schoolbus: Saf-T-Liner C2 Electric Bus 'Jouley mag ook'

Tesla onthult later deze maand een volledig elektrische vrachtwagen en Thomas Built Buses laat zien dat ook een gigantische Amerikaanse schoolbus prima van elektro-aandrijving is te voorzien.

Deze kolos van een typisch Amerikaanse schoolbus is een creatie van Thomas Built Buses, een dochterbedrijf van North American Daimler. Voor ons Europeanen is het in al zijn geel- en grootheid natuurlijk een opmerkelijk gevaarte, maar wat er zich onderhuids afspeelt, is pas echt bijzonder.

Jawel, deze in de basis 15 ton wegende bus met plek voor 81 kinderen is namelijk helemaal elektrisch. Hoe krachtig de elektromotoren zijn, houdt Daimler nog even geheim. Wel weten we dat het accupakket 160 kWh groot is, genoeg voor een actieradius van 160 kilometer. Daimler laat weten dat extra accu's geleverd kunnen worden. Begin 2019 rolt het gevaarte van de band. Officieel heet de bus Saf-T-Liner C2 Electric Bus, een variant op de Saf-T-Liner C2 die sinds 2004 wordt geproduceerd. Normaliter ligt een 6,7-liter grote zes-in-lijn dieselmotor van Cummins onder de kap. Daimler laat weten dat je de bus ook simpelweg Jouley mag noemen.

Thomas Built Buses is in 1916 opgericht en is dé fabrikant van de kenmerkende gele schoolbussen die ons in Europa vooral via het witte doek bereiken.