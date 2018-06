Nieuwe 500 tevens als station Elektrische Fiat 500 in 2020

FCA Automobiles heeft een lichtje geschenen op de toekomst van Fiat. De nadruk ligt voornamelijk op 500 en de Panda.

Fiat laat weten dat het in 2020 met een elektrische variant van de 500 op de proppen komt. Momenteel bestaat immers al een elektrische 500, de 500e. Die in Mexico gebouwde en in de Verenigde Staten verkochte uitvoering is nooit in Europa verschenen. Die auto krijgt dus een modernere opvolger. Fiat spreekt tevens over de komst van een 500 met mild-hybrid-techniek. Fiat houdt het nog even in het midden, maar we verwachten dat Fiat bovenstaande aandrijflijnen verstopt in een volledig nieuwe generatie van de 500.

De elektrische 500 is niet alles waar Fiat de komende jaren mee op de proppen komt. Zo meldt het merk dat het de 500 Giardiniera terugbrengt. Inderdaad: een Fiat 500 'station'. De naam Giardiniera werd op de oer-500 al gebruikt voor een stationversie. Van deze nieuwe 500-smaak staat in ieder geval een volledig elektrische versie gepland. Fiat brengt verder een C/D-segment SUV met drie zitplaatsen naar de Zuid-Amerikaanse markt. Ook komt het merk daar met een nieuwe A- en een nieuwe B-segmenter.

Het heeft er verder alle schijn van dat Fiat spoedig de Punto na een carrière van dertien jaar van de beademing haalt. Waarschijnlijk zet het merk tevens een streep door weinig succesvol gebleken modellen als de Tipo. Fiat benadrukt verder dat het ook de komende jaren investeert in de Panda, daarmee lijkt ook voor dat model nog een toekomst weggelegd. We verwachten dat de nieuwe Panda gebruikmaakt van dezelfde techniek als de nieuwe 500. Verwacht ook hier in ieder geval een mild-hybride aandrijflijn. Of ook de Panda als EV komt, is nog niet duidelijk.

Net als geldt voor de rest van FCA's portfolio worden ook dieselmotoren in personenmodellen van Fiat uitgefaseerd. Omstreeks 2022 moet het gedaan zijn met de zelfontbrander.