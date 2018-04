Forse stijging verkopen ten opzichte van 2017 Elektrische auto ook populair in 2018

De verkoop van volelektrische auto’s (die batterij-elektrisch rijden) zit in de lift. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 3945 nieuwe volelektrische auto’s verkocht ten opzichte van 1667 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een groei van 136 procent, becijfert de RAI Vereniging.

Al met al stijgt het aantal elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Inmiddels is het aandeel elektrische auto's op de totale nieuwverkopen in het eerste kwartaal gegroeid van 1,4 procent in 2017 naar 2,9 procent in 2018. Dat komt onder meer doordat er meer modellen in het middensegment zijn gekomen, meldt de vereniging.

RAI Vereniging verwacht dat dit jaar in totaal ongeveer 15.000 nieuwe volelektrische auto's worden verkocht. Dat is dan bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017, toen 7958 volelektrische auto's de showroom verlieten.

RAI Vereniging (ofwel Rijwiel & Automobiel Industrie) behartigt de belangen van fabrikanten en importeurs van vervoersmiddelen (van vrachtauto's tot fietsen).