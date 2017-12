Slideshow

Elektrisch rijden duurder dan op benzine 'Het gaat om milieuwinst'

Rijden met een elektrische auto is 10 procent duurder dan rijden met een benzineauto. Dit blijkt uit berekeningen van de ANWB, als onderdeel van een breder onderzoek naar elektrisch rijden. Uit de studie blijkt dat 38 procent van de Nederlandse consumenten interesse heeft in elektrisch rijden.

De prijs per kilometer van een nieuwe benzineauto is 50,6 cent, terwijl die van een nieuwe elektrische auto 55,9 cent bedraagt. De tarieven zijn berekend op basis van vier jaar gebruik en 15.000 gereden kilometers per jaar.

Van de ondervraagden geeft 85 procent aan dat milieuwinst de belangrijkste reden is om te kiezen voor een elektrische auto. 46 procent zegt dat te willen doen omdat de auto voordelig is in gebruik. Bij redenen om niet te kiezen voor elektrisch zegt 65 procent dat de auto te duur is in aanschaf. 31 procent vindt de actieradius onvoldoende.