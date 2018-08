Geduld bleek een schone zaak Eindelijk circuit-klaar: de McLaren 720S GT3

Een krappe tien maanden na het zien van de eerste schetsen, deelt McLaren voor het eerst officiële foto's van de circuitversie van de 720S: de GT3. De Engelsen zijn begonnen met de eerste testrondes op verschillende Europese circuits.

In de aanloop naar het nieuwe raceseizoen van 2019 is McLaren begonnen met de afrondende testfase van de 720S GT3. Na langdurige computer gestuurde simulaties, worden er nu computergegevens op het circuit verzameld. "We zijn enorm blij met het ontwikkelingsprogramma waardoor we onze klanten een echte GT-raceauto kunnen geven", vertelt McLarens CEO Mike Flewitt. Dat het een krap jaar duurde, ziet hij klaarblijkelijk even door de vingers, want november vorig jaar toonde McLaren al de eerste schetsen van de raceauto. Een speciaal voor races geprepareerde M840T 4,0-liter twin-turbo V8 voorziet de 720S GT3 van zijn kracht.

Net als de reguliere 720S beschikt de 720S GT3 over een lichte en stijve MonoCage Il uit koolstof gehezen chassis. McLaren verbeterde de bruikbaarheid van het koppel en het remsysteem: in totaal versleutelden de Engelsen 90 procent van een reguliere 720S voor de totstandkoming van de GT3. Prijzen voor een racewagen zijn op £440.000 vastgesteld, exclusief verzending. McLaren is bezig met een strategisch plan om de auto's volgend raceseizoen wereldwijd in te zetten.