Eerste Tesla Model S-stationwagon compleet Qwest rondt project af

Verschillende partijen zijn bezig met het ontwikkelen van een stationwagon op basis van de Tesla Model S. Het exemplaar uit het Engelse Norfolk lijkt een feit!

Heel scheutig met informatie is Qwest helaas niet, maar dankzij Twitter is er toch wat beeld naar buiten gesijpeld van het 'knutselproject' uit Norfolk. Die auto, uiteraard rechtsgestuurd, is een P90D waarbij het duidelijk om het creëren van zoveel mogelijk binnenruimte ging. De daklijn loopt na het achterportier lijnrecht naar achteren, om daar te eindigen in een achterklep met een heuse dakspoiler. Met name aan het plotseling eindigen van de afwerkstrip onder de zijruitpartij is wel te zien dat dit geen officieel Tesla-product is, maar het geheel ziet er redelijk netjes uit. Op de beelden van de achterzijde is nog te zien dat de buitenste lichtunits vooralsnog niet werken, maar de auto verplaatst zichzelf op eigen kracht en lijkt dus grotendeels af.

In Nederland wordt eveneens gewerkt aan een Tesla Model S met een langer dak. Die auto, een heuse 'shooting brake', is al in schetsvorm gepresenteerd. Eerder spraken we al met Niels van Roij, de designer die verantwoordelijk is voor de Nederlandse ombouw.